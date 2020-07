"Els meus pares no em van criar per acceptar abusos dels homes": el potent discurs d'Ocasio-Cortez

Un nou discurs de la congressista més jove del Congrés dels Estats Units que passarà a la posteritat. La demòcrata Alexandria Ocasio-Cortez va lluir un cop més la seva dotada oratòria i va posar al seu lloc el congressista republicà Ted Yoho, que l'havia insultada davant dels mitjans de comunicació dient-li " fucking bitch", que seria com dir-li "maleïda puta".

"Soc aquí per mostrar als meus pares que soc la seva filla i que no em van criar per acceptar abusos dels homes", diu Cortez en un discurs en què també denuncia "tot un patró cultural" estès als Estats Units que serveix per justificar el "llenguatge violent contra les dones i deshumanitzador contra els altres". Totes les dones dels EUA, va dir, "han hagut de patir d'una manera o altra en algun moment de la seva vida" aquest tipus d'atacs.

Amb una elegància retòrica que no li feia perdre contundència, Ocasio va comparar el congressista republicà amb els borratxos de bar: "He fet fora homes en bars que feien servir el llenguatge que va fer servir el senyor Yoho", va dir, argumentant que les paraules del republicà no li havien fet mal perquè "no són noves", ja que les ha hagut de patir moltes vegades, quan "feia de cambrera", anava amb metro o caminava pels carrers de Nova York.

Yoho s'havia disculpat el dia anterior per les seves paraules també a l'hemicicle de la Cambra de Representants i va al·legar que no és masclista perquè està casat i té dues filles. "Tenir filles no et fa un home decent. Estar casat no et fa un home decent. Tractar la gent amb respecte i dignitat és el que et fa decent", li va recriminar AOC, que és com coneixen els mitjans nord-americans Ocasio-Cortez per les seves inicials.