Una apli controla els moviments de les dones a l’Aràbia Saudita

260x366 L’apli emet una alerta cada cop que una dona saudita passa per un aeroport per poder controlar els seus moviments. / C. DONOVAN / REUTERS L’apli emet una alerta cada cop que una dona saudita passa per un aeroport per poder controlar els seus moviments. / C. DONOVAN / REUTERS

Una aplicació de mòbil saudita que permet als homes seguir i restringir els moviments de les dones ha estat aquesta setmana sota el focus de l’opinió pública internacional després que un senador dels EUA i un grup de drets humans hagin reclamat a Apple i Google que l’eliminin de les seves plataformes i hagin acusat els gegants tecnològics de facilitar la discriminació de gènere.

Les lleis de tutela saudites atorguen a les dones un estatut jurídic semblant al dels menors d’edat en moltes àrees de la seva vida. Tota dona saudita, independentment de l’edat, té un tutor masculí -en general el seu pare o el seu marit, però de vegades el seu germà o un fill- que li ha de donar permís per obtenir un passaport, sotmetre’s a certs tractaments mèdics o casar-se. L’aplicació de mòbil en qüestió, anomenada Absher, va ser llançada el 2015 pel govern saudita i permet als homes donar o revocar el permís per viatjar a les dones sota la seva tutela, a més de fer un seguiment dels seus moviments a través del passaport i el carnet d’identitat. Els homes poden activar les notificacions perquè l’apli els enviï un missatge de text cada vegada que una dona sota la seva tutela passa per un aeroport.

Absher, que es tradueix més o menys com “Sí, senyor”, es pot descarregar de Google Play i a la botiga d’aplicacions d’Apple, cosa que segons els crítics converteix les companyies tecnològiques en còmplices de la repressió a les dones saudites.

La pressió per retirar Absher de les dues plataformes ha augmentat aquesta setmana, quan el senador Ron Wyden, demòcrata d’Oregon, ho ha exigit en una carta a les dues companyies. “No és cap novetat que la monarquia saudita busqui restringir i reprimir les dones saudites, però les empreses nord-americanes no han de permetre ni facilitar el patriarcat del govern saudita”, diu Wyden a la carta, que es va fer pública dilluns.

Adreçada a Tim Cook i Sundar Pichai, principals executius d’Apple i de Google, la carta de Wyden acusa les dues empreses de “facilitar als homes saudites el control de les seves familiars i restringir-ne els moviments des de la comoditat dels seus smartphones ”.

Ni Apple ni el govern saudita han fet cap comentari a la carta. Un portaveu de Google sí que ha confirmat que l’empresa avaluava l’aplicació per determinar si s’ajusta a la seva política.

Absher, que pot ser utilitzat pels ciutadans saudites i els residents al regne, és de fet un portal online on tant homes com dones poden accedir a diversos serveis governamentals, des de pagar multes de trànsit fins a sol·licitar nous carnets d’identitat. El control sobre les dones és només una de les funcions de l’apli.

Atrinxerada en un hotel

La repressió de les dones saudites va tornar a ser notícia el mes passat, quan una noia de 18 anys, Rahaf Alqunun, es va atrinxerar en una habitació d’hotel de l’aeroport de Bangkok per evitar que la fessin tornar amb la seva família. S’havia escapat durant unes vacances a Kuwait i va agafar un avió en direcció a Tailàndia, on la van aturar a l’aeroport. Finalment, el Canadà li va concedir l’asil. Una altra dona saudita que havia fugit del país per anar a Austràlia va explicar que havia agafat d’amagat el telèfon del seu pare per accedir a Absher i donar-se permís a si mateixa per viatjar. Així va poder sortir del país sense ser detectada.

Organitzacions com Amnistia Internacional i Human Rights Watch (HRW) fan campanya des de fa molt de temps perquè es deroguin les lleis de tutela, però la denúncia contra Absher i la seva disponibilitat en plataformes tecnològiques occidentals és tota una novetat.

Hala Aldosary, acadèmica saudita i activista establerta als EUA, va dir que l’eliminació de l’aplicació a les botigues d’Apple i de Google podria enviar un missatge important a líders com el príncep hereu saudita, Mohammed bin Salman, que busca associacions amb empreses tecnològiques globals en el seu esforç per transformar l’economia del país.

“Si les companyies tecnològiques li diuen «Ets opressor», ja significa molt”, afirma Aldosary. Amb tot, eliminar l’aplicació no evitaria les lleis de tutela del país. “L’aplicació és només un mitjà, no l’objectiu -diu Aldosary-. Però facilita als homes saudites el control de les dones”.