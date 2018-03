L'ARA viatja al Mediterrani, la frontera més letal

El drama dels refugiats al Mediterrani no només no s'atura sinó que s'agreuja cada dia. L'any passat es va assolir el macabre rècord de més de 3.000 morts, el 90% en la ruta de Líbia a Itàlia, que s'ha convertit, de lluny, en la més mortal per la gent que s'ha de moure arreu del planeta buscant una vida millor.

Tot i que l'atenció mediàtica ha baixat, per efecte de la fatiga informativa i la normalització de la tragèdia, l'ARA ha decidit tornar a posar l'atenció sobre un problema que no té solució a l'horitzó.

Les polítiques de blindatge de la UE, que ha doblat fins a 320 milions d'euros el pressupost de Frontex, l'agència de protecció de fronteres, s'han traduït en un descens del nombre d'arribades però també amb més morts.

Per recordar el que està passant a poques hores de navegació de casa nostra, Xavier Bertral, cap de fotografia de l'ARA, i Cristina Mas, redactora d'internacional, s'embarquen a partir d'avui i durant 15 dies a bord de l'Open Arms, el remolcador reconvertit en vaixell de rescat de l'ONG badalonina Proactiva Open Arms, que ha rescatat més de 45.000 persones en els últims dos anys.

Volem conviure amb els seus voluntaris i explicar les històries dels nous nàufrags del Mediterrani. Explicarem el viatge en directe en aquest diari de bord.