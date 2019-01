Els ‘armilles grogues’ fan el salt a la política europea

Alguns havien esmentat la idea alguna vegada, però no ha sigut fins ara que ha agafat forma. Una colla d’ armilles grogues estan determinats a presentar una llista pròpia per a les pròximes eleccions europees, que se celebraran a finals de maig. Liderada per una auxiliar d’infermeria de 31 anys, Ingrid Levavasseur, la llista s’ha batejat amb el nom de Ralliement d’Initiative Citoyenne (Reunió d’iniciativa ciutadana). La sigla de la formació, RIC, és una picada d’ullet a una de les reivindicacions més repetides pels armilles grogues : instaurar en la Constitució un referèndum d’iniciativa ciutadana.

De moment, però, només són una desena. Segons els seus membres, l’objectiu és reunir un total de 79 candidats abans de mitjans de febrer. En un comunicat expliquen que els armilles grogues han fet emergir “la necessitat de transformar la còlera en un projecte polític humà, capaç d’aportar respostes als francesos que fa mesos que donen suport al moviment”. Hayk Shahinyan, que ocuparà el càrrec de director de campanya electoral, va precisar ahir a Le Figaro que la llista no vol substituir el moviment social sinó que “és complementària”.

Beneficiar Emmanuel Macron

Si els armilles grogues aconsegueixen presentar una llista pròpia a les eleccions europees -s’haurà de veure com financen la campanya-, això podria acabar beneficiant el partit d’Emmanuel Macron.

A principis de desembre La República en Marxa (LREM) va encarregar una enquesta a l’institut Ipsos per tenir en compte una eventual candidatura d’aquest moviment als comicis europeus. Segons el sondatge, que el diari Le Journal du Dimanche va aconseguir, la llista dels armilles grogues perjudicaria els partits de l’oposició i no pas el de Macron. La llista LREM -amb els socis del MoDem- va obtenir llavors el 21% de la intenció de vot, seguida del partit ultradretà Reagrupament Nacional (14%) i Europa Ecologia - Els Verds, amb el 13%. La llista dels armilles grogues arribava a la quarta posició, amb el 12%, per davant dels conservadors Els Republicans (11%) i l’esquerra de La França Insubmisa (9%). Una altra enquesta d’Elabe, feta aquest dimecres, mantenia aquesta tendència en la intenció de vot. La llista de LREM-MoDem (22,5%) arribaria a la primera posició, seguida de Reagrupament Nacional (17,5%) i la llista dels armilles grogues (13%). Els Republicans (11,5%), Europa Ecologia - Els Verds (8,5%) i La França Insubmisa (8%) quedarien fora del pòdium.

La incursió dels armilles grogues en aquestes eleccions perjudicaria principalment el partit d’extrema dreta liderat per Marine Le Pen, que sense la llista d’aquest moviment obtindria 3 punts més d’intenció de vot. En canvi, el resultat de la llista LREM-MoDem fluctuaria només un punt. És el que denuncia Eric Drouet, una de les figures emblemàtiques d’aquest moviment, a través del grup de Facebook La France en colère, que té més de 300.000 seguidors. “Els veritables armilles grogues no volen llistes a les eleccions europees, [perquè] votar armilles grogues és votar Macron”, diuen en un comunicat publicat ahir. “Aquesta llista és contradictòria i paradoxal”, afegeix Drouet, que recorda que “els armilles grogues no volen fer política sinó millorar la vida quotidiana dels ciutadans [...], les perspectives futures dels seus fills i una reestructuració del sistema perquè es torni a escoltar el poble”.

Drouet mateix va fer una enquesta entre els membres del grup per saber quina opinió en tenien. Segons aquest camioner de 33 anys, “el resultat és inequívoc”: 18.000 persones han votat en contra d’una llista dels armilles grogues en aquestes eleccions, mentre que “només 400” hi han votat a favor. De fet, Drouet jutja aquesta iniciativa com una “traïció” tenint en compte que el moviment dels armilles grogues es considera des dels seus inicis apolític.

En el comunicat també aprofita per recordar que “aquest moviment no pertany a ningú” i que “cada decisió ha d’estar aprovada per una majoria absoluta, no relativa”. No és la primera vegada que sorgeixen discordances entre diversos membres del moviment. De fet, una de les particularitats i alhora complexitat dels armilles grogues és, precisament, que no hi ha líders estipulats. És per això que, sense un full de ruta marcat per una cúpula de dirigents, els desacords entre uns i altres son cada cop més visibles.

Ingrid Levavasseur, que lidera la llista per als comicis europeus, durant una de les protestes dels armilles grogues