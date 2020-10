Un nou atac terrorista esglaia França

Després de l’escola, l’Església catòlica. Tretze dies després de l’assassinat del professor Paty, que havia mostrat unes caricatures de Mahoma als seus alumnes, un llop solitari arremet una vegada més en nom del terrorisme islamista contra un altre lloc simbòlic, profanant un temple sagrat com la basílica de Notre-Dame de l’Assumpció de Niça a pocs dies de la festivitat de Tots Sants.

“Només hi ha una comunitat a França, la nacional. Hem d’unir-nos i no cedir a la divisió”, ha clamat el president Emmanuel Macron des de la mateixa capital dels Alps Marítims. Diverses esglésies de França, com la catedral d’Estrasburg o bé la de Sant Sulpici de París, han tocat a morts a les tres de la tarda de manera simbòlica per homenatjar les tres víctimes mortals d’aquest atemptat, que ha tingut lloc a primera hora del matí.



Un home armat amb un ganivet ha entrat a la basílica de Notre-Dame de l’Assumpció i ha degollat una feligresa i el sagristà de l’església. Les dues víctimes d’aquest nou atac terrorista han mort a l’acte. L’individu, que la policia encara no ha pogut identificar perquè no portava cap document a sobre, ha ferit una tercera persona, una dona d’una quarantena d’anys, que ha aconseguit escapar-se del temple i refugiar-se en un bar. Malgrat els primers auxilis que ha rebut, la dona ha acabat morint. Les seves últimes paraules han sigut per als seus fills: “Digueu-los que els estimo”. No és la primera vegada que s’ataca brutalment la comunitat catòlica a França. El juliol del 2016 dos terroristes van degollar mossèn Jacques Hamel en el moment en què oficiava missa a Saint-Étienne-du-Rouvray, a l’Alta Normandia.

Minuts després de l’atac, diversos agents de la policia municipal han aconseguit retenir l’individu, que ha acabat ferit a l’espatlla i a la cama, detallen mitjans francesos. Segons l’alcalde de Niça, Christian Estrosi, l’home “no ha parat de cridar “Al·lahu-àkbar" [Al·là és el més gran] mentre els primers auxilis l’assistien en el mateix lloc dels fets. Actualment és a l’hospital Pasteur, després d’haver passat pel quiròfan. “França és de nou víctima del feixisme islàmic”, ha jutjat Estrosi. Després del trauma del 2016, quan un terrorista va envestir amb un camió centenars de persones al passeig dels Anglesos de la ciutat el dia de la festa nacional, els niçards han reviscut avui aquell malson.

Gràcies a l’alerta que ha donat un vianant a través d’un dels terminals de trucades d’emergència que la ciutat va instal·lar fa gairebé un any, la policia ha pogut intervenir ràpidament. Aquest botó connecta amb els operaris del Centre de Supervisió Urbà, una sala amb càmeres de vigilància coordinada per les forces de l’ordre. És així com s’ha alertat la patrulla municipal que era més a prop de la basílica.

Tres llops solitaris

És la tercera vegada que es perpetra un atac terrorista a França en els últims 34 dies. A més, el modus operandi és pràcticament el mateix: un llop solitari equipat amb una arma blanca, ja sigui un ganivet o bé una destral, com la que va utilitzar el pakistanès Zaheer Hassan Mahmoud per ferir dues persones que es pensava que treballaven a Charlie Hebdo. Aquesta manera d’obrar complica la tasca de les forces de l’ordre, que tenen poc marge de maniobra per anticipar i impedir l’atac.

Des del setembre, coincidint amb l’inici del judici per l'atemptat del 2015 contra la redacció de Charlie Hebdo, l’amenaça terrorista ha anat a més. Tant és així que el país ha passat a estar ara en alerta màxima. És per això també que el president Macron ha anunciat que augmentava, de 3.000 a 7.000, el nombre de militars de l’exèrcit destinats a l’operació Sentinelle, que patrullen en territori francès. Aquests efectius de més serviran per reforçar la protecció de punts sensibles, com ara llocs de culte i escoles.

La policia mata un home a Avinyó

Un home que portava una arma de foc curta ha sigut abatut per la policia a la ciutat francesa d'Avinyó aquest dijous al voltant de les 11.15 h, segons ha confirmat el ministeri de l'Interior francès. Algunes fonts diuen que l'home hauria intentat atacar els agents mentre cridava "Al·lahu-àkbar", tot i que no està confirmat oficialment. Fonts policials expliquen que l'home amenaçava els vianants amb l'arma i que els agents primer han intentat reduir-lo amb bales de goma, però que ha seguit avançant cap a ells "amb actitud amenaçant" i que finalment li han disparat amb l'arma reglamentària. Els fets s'estan investigant.

A més, l'ambaixada francesa a l'Aràbia Saudita ha informat que aquest dijous al matí un home ha atacat amb un ganivet un vigilant de seguretat del consolat de França a la ciutat de Jiddah. L'atacant ha sigut detingut "immediatament" per les forces policials saudites, mentre que la víctima ha sigut traslladada a l'hospital, tot i que no es tem per la seva vida. En un comunicat, l'ambaixada "condemna fermament" l'atac i demana als francesos residents a l'Aràbia Saudita que posin en pràctica una "vigilància màxima".

Solidaritat internacional

La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen ha "condemnat" l'atac "odiós i brutal" de Niça. "Europa sencera és solidària amb França. Seguim units i determinats davant la barbàrie del fanatisme", ha assegurat a Twitter.

Per la seva banda, el president del Consell Europeu, Charles Michel, ha expressat el seu suport a les víctimes de l'atemptat i al conjunt dels francesos: "Tota la meva solidaritat amb França i els francesos. Els meus pensaments són per a les víctimes de l'abominable atac de Niça i a les seves persones properes. Tot Europa és amb vosaltres", ha dit a Twitter.

També s'ha sumat a les mostres de condol el president del Parlament Europeu, David Sassoli, que s'ha mostrat "profundament impactat i entristit per la notícia de l'horrible atemptat de Niça". "Aquest dolor és compartit per tots nosaltres a Europa. Tenim el deure d'unir-nos contra la violència i els que busquen incitar i escampar l'odi", ha afegit.

D'entre les reaccions a l'atemptat, és especialment destacable la del ministeri d'Afers Estrangers de Turquia. Malgrat les tensions que aquest país manté amb França precisament arran de la lluita contra l'islamisme radical que Macron va emprendre després de l'assassinat de Samuel Paty, el ministeri ha "condemnat fermament" els fets de Niça i ha assegurat que Turquia "se solidaritza amb el poble francès en contra de la violència i el terrorisme".

Així mateix, el Consell Francès del Culte Musulmà ha "condemnat amb força l'atemptat terrorista" i ha demanat a tots els musulmans de França que, "en solidaritat amb les víctimes", anul·lin "totes les celebracions de la festa del Maulid", que commemora el naixement del profeta Mahoma i que se celebra precisament aquest dijous.