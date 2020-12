Almenys dos morts en un atropellament massiu en una zona de vianants a Alemanya

Almenys dues persones han mort i quinze més han resultat ferides, algunes de molt greus, en un atropellament massiu a la ciutat alemanya de Trèveris, a tocar de la frontera amb Luxemburg. L'atropellament s'ha produït en una zona de vianants. Un portaveu de la policia local ha explicat que el conductor del vehicle ja ha sigut detingut. Es tracta d'un home de 51 anys, de nacionalitat alemanya i veí del districte de Trier-Saarburg, al qual pertany la ciutat de Trèveris. "De moment no podem dir res sobre la motivació, no sabem per què ho ha fet", ha assegurat el portaveu policial.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg.

Das Fahrzeug ist sichergestellt. — Polizei Trier (@PolizeiTrier) December 1, 2020

Els fets han tingut lloc poc després de les 14 h. Segons el diari local Trierischer Volksfreund, que cita un testimoni, un Range Rover de color gris fosc ha accedit a gran velocitat a una zona de vianants del centre de la ciutat i ha atropellat diverses persones, que, segons els testimonis, han sortit "volant pels aires". El vehicle ha recorregut diversos centenars de metres abans de ser aturat per la policia, ja fora de la zona de vianants. Els fets han tingut lloc en una artèria comercial del centre històric de Trèveris, que va des de la basílica de Constantí fins a la Porta Nigra, una construcció de l'època romana que és el monument més emblemàtic de la ciutat.

Trèveris és a tocar de la frontera entre Alemanya i Luxemburg

El centre de Trèveris, una localitat d'uns 100.000 habitants, ha sigut acordonat i hi ha diversos helicòpters sobrevolant la zona. Les autoritats locals han demanat als ciutadans que no s'acostin al centre de la ciutat i han demanat als pares que recullin els nens de les escoles. Tot i així, la policia ha remarcat que no té "cap indici" que hi continuï havent perill.

"El que ha passat a Trèveris és commovedor. Els nostres pensaments són amb els familiars de les víctimes mortals, amb els nombrosos ferits i amb tots els que en aquest moment s'estan encarregant d'atendre els afectats", ha dit, a través de Twitter, Steffan Seibert, el portaveu del govern alemany.