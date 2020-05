Àustria reobre les fronteres amb sis dels vuit països veïns

Àustria obrirà aquesta mitjanit les fronteres amb sis dels seus vuit països veïns, després de dos mesos de tancament hermètic per la pandèmia del coronavirus. El bloqueig només es mantindrà amb Eslovàquia i Itàlia, un dels estats més afectats del món pel coronavirus, però, per contra, es faran només controls aleatoris amb Alemanya, Suïssa, Liechtenstein, la República Txeca, Eslovàquia i Hongria, amb l'objectiu de facilitar així la lliure circulació de béns i persones, sobretot empleats que passen la frontera per arribar als seus llocs de feina.

L'objectiu, segons el govern de coalició entre conservadors i ecologistes de Sebastian Kuez, és obrir completament les fronteres amb aquests països a partir del 15 de juny, sempre que les dades epidemiològiques ho aconsellin.

Àustria, amb gairebé nou milions d'habitants, és un dels països europeus més avançats en el control de la pandèmia, amb menys de mil malalts i una tendència a la baixa en les infeccions. No obstant això, Viena té un punt no aclarit perquè no ha donat explicacions sobre per què va permetre a una estació d'esquí mantenir portes obertes després de detectar-se els primers casos i que va ser el punt d'origen de milers de contagis exportats a Alemanya o els països nòrdics.

Eslovènia ja va anunciar ahir divendres que donava per acabada l'epidèmia i ordenava l'obertura completa de les seves fronteres, tot i que Viena encara està negociant amb aquest país obrir també el seu costat de la frontera. Mentrestant, el govern de la República Txeca manté la seva frontera tancada per a tots els viatgers estrangers no residents però la situació pot canviar perquè aquesta mitjanit acaba l'estat d'alerta decretat fa dos mesos per lluitar contra la pandèmia.