Les bases de l'SPD diuen que sí a reeditar la Gran Coalició amb Angela Merkel

La militància del Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD) ha dit que sí a la consulta sobre la reedició de la Gran Coalició amb el bloc conservador de la cancellera Angela Merkel, segons ha informat aquest diumenge la direcció del partit. Un total de 239.604 afiliats de l'SPD han votat a favor de l'acord de govern amb la Unió Cristianodemòcrata (CDU) i la Unió Socialcristiana (CSU). Suposen un 66% de les paperetes emeses i vàlides, enfront dels 123.329 militants que han optat pel 'no'.

La participació a la consulta ha estat del 78,39% dels 463.723 membres del partit, superior al referèndum de fa quatre anys, quan l'SPD també va preguntar als afiliats si volien una Gran Coalició.

El president interí de l'SPD, Olaf Scholz, ha assegurat en una breu compareixença que el resultat dona "força" al partit per entrar en l'executiu i iniciar, paral·lelament, el procés de renovació que vol dur a terme la direcció. "La militància del partit ha donat suport majoritàriament a l'opció de la direcció del partit. Ara tenim les coses clares per formar una coalició de govern", ha dit.

Més de cinc mesos de bloqueig polític

La decisió dels afiliats de l'SPD possibilitarà que durant les pròximes setmanes –probablement el 14 de març– la cancellera Angela Merkel pugui ser investida. D'aquesta manera es posarà fi a cinc mesos de bloqueig polític en la primera economia de la Unió Europea (UE). Les dificultats per formar govern a Berlín van començar el 24 de setembre amb unes eleccions federals en què conservadors i socialdemòcrates van recollir mals resultats i en què la ultradreta –amb la qual ningú es planteja aliar-se– es va catapultar a la tercera posició.

A continuació, l'SPD va afirmar que preferia quedar-se a l'oposició. Merkel va tractar llavors de formar un tripartit amb liberals i verds, una opció inèdita a escala federal i que va acabar descarrilant després de cinc setmanes de contactes. Llavors els conservadors van tornar cap a l'SPD. Socialdemòcrates i conservadors van aconseguir finalment un acord de govern –en què es van incloure diverses concessions sucoses per a l'SPD en termes de mesures i carteres–, però perquè pogués tirar endavant calia que fos aprovat per la militància, com ha passat aquest diumenge.