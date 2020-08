Treballadors de grans empreses se sumen a la crida de l'oposició a la vaga general i escridassen Lukaixenko

Després del diumenge amb les protestes més multitudinàries –hi van participar unes 200.000 persones– arran de la polèmica reelecció d'Aleksandr Lukaixenko com a president de Bielorússia el 9 d'agost, aquest dilluns han tornat les vagues a les fàbriques del país, a les quals s'han sumat els treballadors i treballadores de gegants industrials com l'empresa de fertilitzants Belaruskali o la companyia petroquímica Naftan. Milers clamen per la fi de la violència policial, exigeixen l'alliberament dels detinguts –que han arribat a ser prop de 7.000, segons el ministeri de l'Interior– en les manifestacions de les jornades anteriors al país i demanen la repetició dels comicis així com el càstig als responsables de la repressió policial.

Lukaixenko ha visitat aquest dilluns una fàbrica de vehicles militars i pesats a Minsk per defensar que, malgrat les vagues, la indústria del país "no s'ha aturat". L'autòcrata bielorús, que compta amb l'ajuda del seu homòleg rus Vladímir Putin, ha afirmat que "en general, les fàbriques estan treballant", i ha volgut minimitzar l'impacte de les vagues: "Que 150 o 200 persones decideixin declarar-se en vaga no significa res".

Mentre Lukaixenko es trobava en aquesta fàbrica, alguns dels treballadors de la companyia, convocats pel mitjà opositor Tut.by, s'han queixat que no els han deixat accedir al recinte. Altres empleats sí que hi han pogut accedir i han pogut escridassar el president, tal com han mostrat imatges enregistrades i difoses per mitjans bielorussos, demanant-li la seva renúncia amb crits de "ves-te'n".

En un vídeo, l'opositora Svetlana Tikhanóvskaia, que es va haver d'exiliar a Lituània, s'ha mostrat disposada a assumir el poder i ha cridat la policia a posar-se "al costat del poble". Aquesta exprofessora d'anglès, sense experiència política, es va presentar als comicis després que el seu marit, un conegut bloguer, fos empresonat i les autoritats prohibissin la seva candidatura. "Estic preparada per assumir la responsabilitat i servir en aquest període com a líder nacional fins que el país es tranquil·litzi i recuperi el seu ritme normal, s'alliberin els presos polítics i en el temps més curt possible es prepari per a unes noves eleccions presidencials".

El president del Consell Europeu, Charles Michel, ha convocat per a aquest dimecres una nova reunió telemàtica dels líders de la Unió Europea per a abordar els últims esdeveniments a Bielorússia, segons ha comunicat el dirigent belga a través del seu compte de Twitter.

Els mitjans públics se sumen a la vaga

Aquest dilluns també s'han declarat en vaga els treballadors de la Companyia Nacional de Ràdio i Televisió de Bielorússia. Segons l'esmentat mitjà opositor Tut.by, el director de l'empresa pública ha amenaçat amb un límit de temps als seus empleats per decidir si segueixen en vaga o, per contra, renuncien al seu lloc de feina, fet al qual els treballadors, sempre segons l'esmentat mitjà, han contestat que seran ells mateixos els que decideixin si segueixen en vaga o se'n van.

Treballadors d'una de les companyies més grans del país, l'empresa de fabricació de paviments de ceràmica Keramin, amb seu a la capital Minsk, també s'han adherit a la vaga, en aquest cas amb el suport del seu patró. Lukaixenko –a qui les autoritats electorals van declarar guanyador de les eleccions del 9 d'agost amb el 80% dels vots, un resultat que l'oposició considera impossible– s'aferra al poder que ostenta des de fa 26 anys mentre a bona part de la societat bielorussa se li esgota la paciència.

Dos morts, gairebé tres centenars de ferits, i prop de 7.000 detinguts és el balanç que ha deixat fins ara la repressió policial en nou dies de manifestacions. Els alliberats han denunciat haver estat sotmesos a tortures i pallisses als centres de detenció, i han mostrat lesions als mitjans.