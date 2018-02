Els habitants de Guta sota les bombes d'Al-Assad: "Estem esperant que ens arribi l'hora de la mort"

El districte de Guta est,a la perifèria de Damasc, viu els pitjors atacs del règim de Baixar al-Assad i els seus aliats des de la massacre química de 2013. En 48 hores de bombardejos que només s'han aturat algunes hores durant la nit, s'han registrat ja més de 250 morts, segons l'Observatori Sirià de Drets Humans. Els bombardejos han tornat aquest matí, amb almenys 10 morts i 200 ferits a la zona de Kafr Batna per tres barrils de dinamita llançats des d'hun helicòpters, i bombardejos aeris i amb morters. A Goutha hi malviuen 400.000 persones sotmeses a un estricte setge des de 2013.

Fins a sis hospitals han estat atacats, tres dels quals han quedat fora de servei, segons ha informat l'enviat especial de l'ONU, Panos Moumtzis.

"Estem esperant que ens arribi el torn de morir. No puc dir res més", ha explicat a Reuters Bilal Abu Salah, de 22 anys. La seva dona està embarassada de cinc mesos. "Gairebé tothom està amagat en refugis: a cada casa hi viuen cinc o sis famílies. No hi ha menjar", explica.

La situació a Guta ja era desesperada abans de l'última onada de bombardejos. El setge de les tropes d'Al-Assad i els seus aliats impedeix l'arribada d'aliments i ajuda humanitària des de 2013 i també falten els subministraments mèdics.

Els combatents rebels que queden a la zona han llançat alguns morters contra zones residencials de Damasc. Guta és una de les zones de "des-escalada" que Rússia, l'Iran i Turquia van pactar amb el règim d'Al-Assad, a les negociacions d'Astanà.

En declaracions a Al-Jazira Abdulabed, un metge d'una de les clíniques bombardejades compara la situació de Guta amb el que es va viure a Alep ara fa un any: "és indescriptible, em recorda al que passava a Alep: bombardejos de dia i de nit. No se'n salva res, ni les escoles, ni les zones residencials, ni els mercats. El nombre de morts i ferits s'ha disparat".

La intensitat dels bombardejos fa témer una imminent ofensiva terrestre contra un dels últims feus rebels del país.