El Brasil desplega un arsenal per a la investidura de l'ultra Jair Bolsonaro

Tot a punt al Brasil per a l'estrena de la nova etapa política que acaba amb 15 anys de governs socialdemòcrates. El populista i ultraconservador Jair Bolsonaro pren aquest dimarts possessió del càrrec en una Brasília que s'ha despertat en aquest primer dia del 2019 amb unes mesures de seguretat sense precedent, amb l'exèrcit en tancs desplegat per les principals artèries de la capital i amb carrers bloquejats pel temor a un nou atac contra el nou president, al qual una punyalada va deixar fora de la campanya a pocs dies de les eleccions del mes d'octubre. Amb Bolsonaro, el gegant de la regió —en economia i població— obre la porta a l'extrema dreta d'un president que arriba al poder reivindicant la dictadura militar i la mà dura i que també sense complexos ha anunciat retallades de drets laborals i socials per afavorir un electorat fart de corrupció i de violència.

A la cerimònia d'investidura assistiran com a convidats estrella el líder d'Israel, Benjamin Netanyahu, i el d'Hongria, Víktor Orban, cosa que deixa clar quins són els referents internacionals de Bolsonaro. Els grans absents seran els presidents de Cuba, Veneçuela i Bolívia, contra qui el nou president ja ha llançat crítiques, mentre que els Estats Units han enviat el seu secretari d'Estat, Mike Pence.

Un decret presidencial ha permès el tancament de l'espai aeri i que míssils antiaeris amb fins a set quilòmetres d'abast i dirigits per làser puguin abatre avions "hostils" que violin l'espai delimitat com a àrea de seguretat durant la presa de comandament del nou president. La mesura també afecta els drons, que podran ser "abatuts" pels franctiradors distribuïts al llarg de l'Esplanada dels Ministeris, una àmplia avinguda que reuneix tots els poders públics del Brasil, inclòs el Congrés, on Bolsonaro jurarà la Constitució abans d'assumir el poder.

L'esplanada estarà tancada per filferros de pues i concertina per impedir la lliure circulació del públic en la cerimònia, que reunirà entre 250.000 i 500.000 persones. Policies i membres de l'exèrcit revisen l'àrea per on circularà Bolsonaro i s'han instal·lat barreres de formigó a les portes d'entrada de la via per evitar el pas de vehicles no autoritzats, segons informa l'agència Efe. El govern ha evitat donar detalls de la cerimònia, de les mesures de seguretat i de fins i tot els convidats 'vip' que han confirmat l'assistència, així com si Bolsonaro finalment recorrerà els últims metres a bord d'un Rolls Royce descapotable, com han fet els últims presidents, o ho farà protegit en un vehicle blindat, després que la Policia Federal revelés que investiga una amenaça terrorista prevista durant la investidura.

L'arribada al poder del capità de la reserva de l'exèrcit ha mobilitzat també centenars de brasilers provinents de diverses ciutats de país que s'han traslladat fins a la capital brasilera per acompanyar Bolsonaro, un nostàlgic de l'última dictadura militar i polèmic per un historial de declaracions masclistes, racistes i homòfobes.

El procediment per acompanyar la presa de comandament de Bolsonaro és més molest que en anteriors ocasions i, per primer cop en una investidura al Brasil, els professionals de la informació seran traslladats per autobusos fins a llocs prèviament designats i que no podran abandonar fins que no conclogui del tot la cerimònia.

A la llista de mesures de seguretat se sumen altres prohibicions. A la cita no es permetran motxilles, cotxets de nadó, paraigües, ampolles d'aigua o animals i el públic assistent haurà de ser sotmès a estrictes revisions abans d'entrar a l'Esplanada dels Ministeris.

La investidura de Bolsonaro, de 63 anys, i del seu vicepresident, Hamilton Mourao, marca l'inici d'un Govern de quatre anys en què l'ultradretà pretén implantar un programa econòmic liberal, una agenda social de tint conservador i una política exterior més pròxima al nord i allunyada del sud.