70 diputats britànics demanen que es prioritzi l'extradició d'Assange a Suècia

Una setantena de diputats britànics s'han posicionat aquest dissabte sobre la situació de Julian Assange, el fundador de Wikileaks, detingut dijous a Londres quan l'Equador li va retirar l'asil polític després de set anys confinat a la seva ambaixada a la capital anglesa. Els diputats, la majoria laboristes, demanen al ministre de l'Interior Sajid Javid que prioritzi l'extradició d'Assange a Suècia, pel temor que el procés als Estats Units per revelació de documents secrets acabi eclipsant un cas anterior de presumptes abusos sexuals.

Les autoritats sueques havien abandonat el cas, arran de la impossibilitat de continuar les investigacions, però podrien reobrir-lo si la víctima ho demana. A la carta, els diputats adverteixen: "No el presumim culpable, per descomptat, però creiem que la demandant [sueca] té dret que es faci justícia". Reclamen al govern britànic que lluiti perquè l'extradició a Suècia sigui possible si aquest país la demana. Entre els signants hi ha alguns diputats conservadors i onze lords.

Assange es va refugiar a l'ambaixada de l'Equador de Londres el 2012 per evitar ser extradit a Suècia per dues acusacions d'abusos sexuals, que ell nega i que considera un muntatge polític per facilitar la seva extradició als Estats Units. Una de les acusacions va prescriure però l'altra continua en vigor fins a l'agost del 2020. Segons la llei britànica, correspon al ministeri de l'Interior determinar, en cas que hi hagi dues demandes d'extradició contra la mateixa persona, quina s'ha d'executar en primer lloc. Per la seva banda, el líder laborista Jeremy Corbyn ha demanat que Assange no sigui extradit als Estats Units "per haver revelat proves de les atrocitats comeses a l'Iraq i l'Afganistan".

Detenció a l'Equador

D'altra banda, la fiscalia de l'Equador ha presentat càrrecs contra un ciutadà suec de 36 anys per la seva presumpta participació en un delicte d'atac a la integritat de sistemes informàtics del país, i que segons la titular de l'Interior, María Paula Romo, estava lligat a WikiLeaks. L'informàtic va ser detingut a l'aeroport de Quito quan es disposava a agafar un vol amb destinació al Japó. Les autoritats no n'han revelat la identitat però a les xarxes s'ha identificat com a Ola Bini i s'ha llançat una campanya per reclamar-ne l'alliberament.