La Xina estrena el seu macro 'hospital exprés' per al coronavirus

En un temps rècord de vuit dies la Xina ha construït el primer hospital específic per al tractament del coronavirus, que aquest dilluns ja ha superat a la Xina continental l'efecte de la síndrome respiratòria aguda greu (coneguda com a SARS, per les sigles en anglès) del 2003. El nou coronavirus ha infectat 17.205 persones i n'ha matat 361, segons les dades actualitzades per la Comissió Nacional de Salut de la Xina, enfront dels 349 morts per SARS, tot i que a Hong Kong n'hi va haver 297 més.

L'Hospital Huoshenshan s'ha alçat a la ciutat xinesa de Wuhan, epicentre del coronavirus, amb l'objectiu de descongestionar els altres centres sanitaris, que s'han col·lapsat a causa de la ràpida propagació de la malaltia en aquesta regió. El complex està format per mòduls prefabricats, compta amb una capacitat per a 1.000 llits i hi treballaran 1.400 metges militars, que han estat reclutats expressament. Les autoritats xineses han mostrat la rapidesa en l'execució del nou centre per exhibir la capacitat de reacció i de resposta davant d'una emergència internacional, i han retransmès en directe les obres, que en tota la setmana no han parat ni un moment.

Situat uns 25 quilòmetres al sud de la ciutat, on viuen uns 14 milions de persones, el centre ocupa una superfície similar a la del complex modernista de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona (35.000 metres quadrats). Per construir-lo s'han fet servir un centenar d'excavadores i hi han treballat en torns de nit i de dia més de 4.000 operaris, que han instal·lat els mòduls prefabricats.



El Huoshenshan és el primer macro hospital exprés per al coronavirus, perquè en els pròxims dies també entrarà en funcionament un altre centre a la ciutat que, en aquest cas, tindrà capacitat per a 1.300 llits. S'espera que quan tots estiguin a ple rendiment puguin atendre els malalts en aquesta ciutat, que està en quarantena des del 23 de gener. Els dos hospitals s'han fet seguint el mateix model que es va utilitzar per alçar el de Xiaotangshan, al nord de Pequín, que també es va construir en una setmana per combatre la SARS, l'any 2003.



Fins a aquest diumenge, la província de Hubei ha registrat 11.177 dels 17.205 infectats diagnosticats a tota la Xina, així com 350 morts de les 361. D'entre els contagiats, 1.701 estan greus o crítics, mentre que 295 han superat amb èxit la malaltia i han estat donats d'alta.

Vaga de metges a Hong Kong

D'altra banda, centenars de treballadors mèdics s'han declarat aquest dilluns en vaga a Hong Kong per exigir el tancament de la frontera amb la Xina continental per evitar la propagació del coronavirus i alleugerir la pressió dels centres sanitaris. Segons les xifres del sindicat, l'aturada l'han seguit 2.400 dels 18.000 que hi ha al sector. Hong Kong té 15 casos confirmats del nou coronavirus.