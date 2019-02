El populista Bukele guanya les eleccions al Salvador

El Salvador ha triat el seu destí. Nayib Bukele ha estat escollit aquest diumenge president amb un 53% dels vots a la primera volta de les eleccions presidencials. El candidat, que ha arribat a la presidència de la mà de la Gran Aliança per la Unitat Nacional (GANA), promet instaurar la pena de mort. Amb un discurs populista molt proper al de Bolsonaro, afirma que acabarà amb la violència als carrers. En aquest cas, utilitzant grups paramilitars. Es tracta d'un discurs efectiu al país amb més assassinats de tot Centreamèrica.

La trajectòria del futur president del Salvador és peculiar. Va dedicar sis anys de la seva vida a militar en el partit que sortirà del govern, el Front Farabundo Martí per a l'Alliberament Nacional (FMLN), una formació d'esquerres que ha dirigit el Salvador des del 2009. Amb l'etiqueta d'esquerres va guanyar les alcaldies de Nuevo Cuscatlán (2012-2015) i la capital, San Salvador (2015-2018).

Expulsat per violència masclista

L'octubre del 2017 Bukele va ser expulsat de la formació FMLN per "proferir agressions verbals" contra la síndica Xochilt Marchelli. El futur president del Salvador té pendent un procés judicial per violència masclista a causa d'aquesta situació. D'altra banda, també té pendent un judici per calúmnies.

Bukele, que ja havia anunciat la seva intenció d'arribar a la casa presidencial abans de ser expulsat, va formar el partit Noves Idees. Però va ser un fracàs, i es que ni tan sols va aconseguir legalitzar la formació perquè anava en contra de la llei electoral.

Després es va acostar al centre buscant un lloc al partit Centre Democràtic (CD). Però tampoc va tenir sort aquest cop. El partit va acabar cancel·lat després de rebre menys de 50.000 vots a les eleccions legislatives del 2018.



Finalment Bukele va optar per trair els seus propis principis. El 2016 va prometre que mai arribaria a la presidència de la mà de la dreta. Però, sense opcions, ha acabat col·laborant amb els que sempre havia criticat. La jugada ha sigut positiva per a les dues parts: Bukele ha obtingut la presidència i la formació GANA ha aconseguit trencar amb 30 anys de bipartidisme al Salvador.



GANA va sorgir el 2019 després de l'escissió d'Arena, el clàssic partit de dreta que ha marcat el pols bipartidista des del fi de la guerra civil el 1992. El partit va ser l'encarregat de dirigir el Salvador fins al 2009, quan la formació d'esquerres FMLN va arribar a la presidència.

L'oposició promet duresa

Bukele ha guanyat amb més del 50% dels vots, i ha superat la suma del segon i del tercer partit. La societat salvadorenca ha votat principalment la dreta. El partit clàssic de dretes Arena ha aconseguit la segona posició, amb el 31,59% dels vots, mentre que el partit d'esquerres que tenia el govern, el FMLN, s'ha ensorrat i només ha obtingut un 13,6%.

Hugo Martínez, candidat de l'FMLN, el partit en què va militar Bukele, ha reconegut la seva derrota a les eleccions. De la mateixa manera, ha anunciat una oposició "fèrria" contra un discurs populista. "Esperem que facin un govern d'acord amb les expectatives que han creat. Perquè hi ha unes expectatives molt grans i esperem que es compleixin. Nosaltres seguirem lluitant per garantir que es compleixi amb aquest poble, perquè hi hagi més justícia social al Salvador", ha afirmat Martínez.

D'altra banda, el líder d'Arena, Carlos Calleja, un empresari reconegut per la societat salvadorenca, també ha reconegut la victòria de Bukele. "Reconeixem els resultats d'aquesta elecció i trucarem al president electe per desitjar-li la millor sort en els reptes que afrontem els salvadorencs", ha apuntat Calleja.