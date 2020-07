Trump rectifica i manté els visats per als universitaris estrangers

El govern del president Donald Trump ha acceptat aquest dimarts rescindir la suspensió de visats per als estudiants estrangers matriculats en universitats nord-americanes que ofereixin tots els seus estudis en línia, després d'una demanda de 17 estats, del Districte de Colúmbia i de diverses institucions d'educació superior.

En una audiència a Boston (Massachusetts), en la qual s'havia de discutir la demanda iniciada per la Universitat de Harvard i l'Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT) per revocar aquesta directiva, la jutgessa federal Allison Burroughs ha llegit el text de l'acord al qual han arribat el govern federal i les institucions acadèmiques, que sense el milió d'universitaris internacionals es quedaven sense un gruix del seu negoci.

L'audiència s'havia programat amb una durada de 90 minuts, davant l'expectativa d'una acalorada defensa de posicions de les dues parts, però en menys de dos minuts el govern i les universitats s'han posat d'acord en la retirada de la norma.

La resolució d'aquest cas significa que el Servei d'Immigració i Duanes (ICE, en anglès) retornarà a les seves directrius de març, que permeten que els estudiants estrangers es puguin quedar al seu campus malgrat que la seva universitat opti per les classes online durant la pandèmia¡.

La sorprenent resolució d'aquesta disputa deixa sense efecte, així mateix, les demandes iniciades per l'estat de Nova York, universitats de l'oest de país, la Universitat Johns Hopkins (de Maryland) i la coalició d'estats encapçalada per la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey.

Califòrnia, l'estat amb els sistemes educatius més grans del país, amb 180.000 estudiants internacionals cada any, segons dades de l'oficina del fiscal general, havia de ser un dels més afectats per aquesta ordre de Trump.

Moltes universitats planegen oferir una combinació de classes en línia i presencials per protegir la salut del professorat, els estudiants i les comunitats circumdants durant la pandèmia, segons el diari The New York Times.