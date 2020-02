Els irlandesos, abocats a la gran coalició per barrar el pas al Sinn Féin

Les eleccions de dissabte a la República d’Irlanda han suposat un abans i un després en la història política del país des de la independència, a la segona dècada del segle XX. Els resultats finals i la distribució exacta d’escons al Parlament no se sabran fins a aquest dilluns, però amb les dades d’ahir a la nit es pot afirmar que els grans triomfadors han sigut els republicans del Sinn Féin, que lidera Mary Lou McDonald, hereva de l’històric dirigent Gerry Adams.

No tant perquè el partit estigui en condicions de formar govern, que molt difícilment ho podrà fer, com perquè ha doblat amb escreix el percentatge de vot: ha passat dels 10 punts dels comicis del 2016 a més de 22. Un augment que indica l’esgotament del tradicional sistema bipartidista, en què la formació de la dreta (Fianna Fail) i la liberal de centre (Fine Gail), els dos partits sorgits de la guerra civil, s’alternaven el poder, en alguns moments amb el concurs d’un o dos grups minoritaris més.

En el moment de tancar aquesta edició, dels 25 districtes declarats en la primera opció de vot, 20 havien estat adjudicats al Sinn Féin, un resultat que feia bo el sondeig a peu d’urna que la televisió pública, el diari Irish Times i la University College Dublin van difondre en el moment de tancar els col·legis electorals, dissabte a les 23, hora catalana.

Projecció d’escons

Així, encara amb totes les reserves atesa la complexitat del sistema electoral irlandès, una projecció d’escons de la University College Dublin feta a partir del sondeig esmentat atribuïa al Sinn Féin entre 36 i 40 escons, mentre que al Fianna Fáil n’hi donava entre 39 i 45 i al Fine Gael, de l’actual primer ministre Leo Varadkar, entre 35 i 40.

Si s’acaben confirmant aquestes dades, la importància del resultat dels republicans és encara més gran, perquè el partit no havia presentat candidats en totes les circumscripcions, i en aquelles on ho havia fet no sempre havia apostat per més d’un. El sistema electoral irlandès barreja la representació proporcional i la transferència del vot a partir d’un ordre preferencial dels electors. I les dades de l’escrutini de la primera opció permetien afirmar que en alguns districtes podrien haver aconseguit més d’un diputat gràcies als vots transferits.

Una de les circumscripcions que exemplifica la proporció del canvi que ha suposat la jornada electoral de dissabte és Dublín Oest, el districte pel qual es presentava Leo Varadkar. El Sinn Féin hi ha quedat en primer lloc. El primer ministre en funcions ha aconseguit revalidar l’escó però amb gairebé 4.000 vots menys que el candidat republicà, Paul Donnelly. El líder de l’altre gran partit tradicional del país, Micheál Martin (Fianna Fáil), també ha quedat en segona posició per darrere del Sinn Féin en la seva demarcació, de Cork Sud-central. En aquest cas, però, la diferència de vots en relació amb l’oponent republicà ha sigut de només 406.

Malgrat que la sacsejada electoral és de proporcions històriques, i encara més de cara al futur si tenim en compte que els joves han votat majoritàriament pel Sinn Féin, els republicans tindran molt difícil accedir al govern de la República.

Ahir a la tarda, encara amb les projeccions al damunt de la taula, Leo Varadkar ja descartava la possibilitat de formar una coalició amb el Sinn Féin. En el mateix sentit es va expressar Martin, del Fianna Fáil. Sempre a l’espera dels resultats definitius, doncs, els dos partits tradicionals es veuen abocats a la gran coalició, i fins i tot a col·laborar amb un tercer partit, si no volen obrir la porta als republicans.