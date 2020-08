França i Alemanya superen el miler de contagis per dia i tornen a xifres de fa mesos

França i Alemanya han registrat un nombre més alt de nous casos de coronavirus diaris aquesta setmana del que tots dos països havien notificat en mesos. Dimecres França va reportar 1.695 casos nous, mentre que Alemanya n'ha notificat aquest dijous més de 1.000.

Les últimes xifres situen l'estat francès en una mitjana diària de gairebé 1.250 casos des de principis d'agost, un fet que dibuixa uns registres similars a la primera setmana de maig, quan l'executiu d'Emmanuel Macron encara no havia aixecat el confinament. A Alemanya, l'autoritat de salut pública, l'Institut Robert Koch, ha afirmat que l'increment de casos nous s'ha escampat per tot el país i no és, a diferència dels últims pics, en punts localitzats.

Segona onada o només rebrots?

A França la incidència del covid-19 també es nota amb la presència de nous pacients a les unitats de cures intensives, que malgrat anar a la baixa des de finals d'abril, estan vivint ara un lleuger repunt aquesta última setmana, amb més de 380 pacients greus ingressats. L'última setmana de març i la primera d'abril les unitats de cures intensives al país gal van arribar a tenir fins a 1.748 pacients ingressats. El país tem una segona onada, mentre fa equilibris entre imposar l'obligatorietat de la mascareta –París podria ser la pròxima ciutat a decretar aquesta mesura, ja obligatòria a tot el país en botigues i espais públics tancats– alhora que anuncia que permetrà esdeveniments d'oci i culturals amb més de 5.000 persones a partir de mitjans de mes.

Aquesta mesura xoca amb les recomanacions del consell científic que assessora el president Macron, que ja va advertir que una segona onada d'infeccions a la tardor era "molt possible" ateses les tendències actuals. El consell va demanar a les grans ciutats, que probablement seran les primeres a convertir-se en localitzacions de risc, que preparessin estratègies de confinament que podrien endurir-se o afluixar-se al pas de l'evolució de la pandèmia.

França també desaconsella viatjar a l'Aragó

Mentrestant, l'executiu francès ha sumat l'Aragó a la seva llista de destins on recomana no viatjar per la pandèmia. La comunitat aragonesa s'afegeix, doncs, a una llista del ministeri francès d'Afers Exteriors que ja desaconsellava visitar Catalunya, des del 24 de juliol. Els indrets de Catalunya en aquesta llista, publicada a la web del ministeri francès d'Afers Exteriors, se centren en evitar l'àrea metropolitana de Barcelona, la capital catalana, així com Lleida ciutat, el Segrià i la Noguera.

França, segons la base de dades de la Universitat Johns Hopkins, ha registrat ja un total de 228.576 casos (és el quart país d'Europa que més en suma, per darrere del Regne Unit, Espanya i Itàlia) i 30.397 morts. A Alemanya, les xifres són de 214.289 casos reportats fins ara (se situa darrere de França en el rànquing europeu de països amb més contagis notificats en total) i 9.180 morts, una xifra de víctimes prou baixa en un dels estats europeus que més ràpid va actuar davant de la primera onada.

Al país presidit per Angela Merkel, però, el nombre de casos va augmentant des de la setmana passada. Lothar Wieler , president de l'Institut Robert Koch, ha advertit que els alemanys s'estan relaxant massa i no complien amb els requisits de distanciament físic i ús de mascaretes que continuen vigents. Al país també s'hi han viscut manifestacions com la de dissabte passat, que va aplegar milers de persones, entre les quals petits comerciants afectats per les restriccions, a Berlín. En aquestes manifestacions també han participat activament grups d'extrema dreta, així com col·lectius antivacuna i conspiradors de tota mena.



Tests en aeroports i estacions d'Alemanya

D'altra banda, Alemanya ha incrementat darrerament els esforços per evitar l'entrada al país de positius de covid-19. El govern de Merkel ha subratllat en vermell 130 països de fora de la Unió Europea –entre els quals els Estats Units, el Brasil, Xile, Egipte, Ucraïna, l'Índia i algunes regions de Turquia–, més Luxemburg i també les comunitats autònomes de Catalunya, Aragó i Navarra com a zones de risc.

Des d'aquesta setmana, doncs, els ciutadans que arribin procedents d'aquests indrets estan obligats a fer-se un test diagnòstic del nou coronavirus. L'alternativa és clara: qui no es faci el test està obligat a quedar-se en quarantena durant quinze dies. En canvi, els que se'l facin i donin negatiu no hauran de passar dues setmanes confinats per precaució. Aquesta mesura, vigent ja als aeroports que han reactivat l'activitat durant les últimes setmanes, també estarà disponible en algunes estacions de trens i autobusos que rebin trajectes internacionals.