Anthony Fauci: "La cavalleria està arribant"

Optimisme generalitzat. Fins i tot per part del doctor Anthony Fauci, l’epidemiòleg en cap dels Estats Units que ha mantingut i manté serioses diferències amb l’encara president derrotat Donald Trump sobre la gestió de la pandèmia. En el programa Good morning America, de la cadena ABC, ha fet servir una expressió tan tòpica com comprensible, tal vegada definitiva, per llançar un missatge d’esperança no només als nord-americans, sinó a tot el món. "La cavalleria està arribant. L’ajuda està realment en camí" en forma de vacuna.

"What we need to do is what we've been talking about for some time now, but really doubling down on it," Dr. Fauci tells @GMA as COVID cases soar.



"Universal and uniform wearing of masks; avoiding crowded, congregate situations; keeping physical distant." https://t.co/nCFBf7kv2C pic.twitter.com/Creg6E0Ci1