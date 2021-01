Anglaterra torna al confinament total pel brutal augment de contagis

La pandèmia no dona treva al Regne Unit, que ha vist com en l'última setmana el nombre de contagis diaris superava la barrera dels 50.000, situant-se en els 383.834. En les darreres 24 hores, de fet, la xifra s'ha acostat molt als 60.000, amb un nombre d'infeccions de 58,784, la dada més alta des de l'inici de la pandèmia. Arran d'això, i després de l'anunci del confinament total que ha fet la ministra principal d'Escòcia aquest dilluns al Parlament d'Edimburg, i que s'allargarà almenys fins al febrer, aquest mateix vespre el primer ministre britànic, Boris Johnson, s'adreçarà al país per televisió pel anunciar, gairebé amb tota seguretat, un nou confinament a Anglaterra molt semblant al de la primavera.

Per debatre i donar un estatus legal a la més que probable obligació de quedar-se tothom a casa –com ha fet el Parlament escocès–, Westminster –que actualment està en període de vacances de Nadal– ha sigut convocat a una sessió extraordinària aquest dimecres.

Altres de les mesures que Johnson podria anunciar són: obligatorietat que la població de més risc es protegeixi i tampoc no surti de casa; tancament d’escoles, possiblement fins a la meitat del mes de febrer, si bé encara s'està considerant si només seran les de secundària o s'inclouran també les de la primària. El retorn a les universitats igualment quedarà aplaçat fins a després de les vacances de febrer; s'instarà al teletreball i només en els casos en què sigui impossible es permetrà la feina presencial. Una altra restricció pot ser la dels contactes externs, posant fi a la regla que encara permetia a un sol membre d'una llar trobar-se amb un altre, sempre a l'exterior i amb distància social.

El portaveu de Downing Street ha informat també que "la propagació de la nova variant de covid-19 [ identificada al sud d'Anglaterra fa quasi tres setmanes] ha provocat un augment ràpid del nombre de casos a tot el país. El primer ministre té clar que ara s'han de prendre mesures addicionals per aturar aquesta pujada i protegir el Sistema Nacional de Salut i salvar vides. Les anunciarà aquest vespre".

S'espera, doncs, que tots els comtats fins ara al nivell de restriccions 3 passin al 4, en què ja es troba Londres, la seva àrea metropolitana i una part de les comarques del sud-est, i que aquestes zones esdevinguin una nova primera línia de combat per acostar-se a les restriccions generalitzades que es van posar en pràctica el mes de març, amb l'alerta 5. El premier s'ha resistit fins al límit abans d'acceptar que, de moment, no hi ha una altra manera de combatre el virus.

Durant el mes de novembre Anglaterra ja va tornar al confinament total durant quasi un mes: es van tancar tots els comerços no essencials, es va recomanar el teletreball i es va instar la població a quedar-se a casa.

Vacuna d'Oxford

Aquest dilluns ha començat el procés d'immunització de la població de risc més alt amb la vacuna d'Oxford/AstraZeneca, que va ser aprovada per a ús d'emergència la setmana passada. Al llarg del cap de setmana la farmacèutica anglo-sueca n'ha distribuït un primer lot de 530.000 dosis. A finals de mes, Londres espera que es podrien estar vacunant uns dos milions de persones, una xifra que molts especialistes consideren una mica exagerada. Especialment per la falta de dosis que hi ha de moment, tot i la promesa d'Astra/Zeneca d'augmentar-ne en escala la producció.

La primera persona que ha rebut la vacuna d'Oxford –que també ja va ser autoritzada la setmana passada per l'Índia per al seu ús d'emergència– fora dels assajos clínics ha sigut Brian Pinker, de 82 anys, un pacient sotmès a diàlisi, que ha rebut la punxada a l'Hospital Universitari d'Oxford, molt a prop d'on s'ha dissenyat, l'Institut Jenner de la mateixa universitat.