La cursa per la vacuna contra el covid-19 esdevé un thriller d'espionatge

A més d'una batalla contra el temps i un desafiament científic de proporcions gegantines, justament per la urgència amb què es treballa, la cursa per la vacuna del covid-19 ha esdevingut també una mena de thriller polític. Aquest dijous, els serveis d'intel·ligència del Regne Unit, dels Estats Units i del Canadà han denunciat públicament un atac de pirates informàtics russos, en teoria dut a terme amb el coneixement del president Vladimir Putin, per robar els secrets científics en què treballen els equips d'Oxford i de l'Imperial College de Londres en l'elaboració d'un prototip eficaç i segur.

A més, el Centre Nacional de Seguretat Cibernètica (NCSC) ha informat al primer ministre britànic, Boris Johnson, que tenien el "més elevat grau de certesa", segons fonts de Downing Street, que el Kremlin està al darrere de l'atac "en curs". Les mateixes fonts no han volgut confirmar si els atacs, que van començar entre el febrer i el març, quan la pandèmia ja es va fer evident, han tingut èxit. Però avui, justament, Moscou ha anunciat la intenció de produir 200 milions de dosis d'una vacuna experimental aquest any. La investigació, han assegurat els seus responsables, ha superat amb èxit la fase I, i està previst que acabi la II el proper 3 d'agost.

Però el moment de l'anunci de Rússia sobre el seu suposat avenç potser desfermarà la sospita que, realment, podria haver utilitzat dades robades d'Oxford i/o de l'Imperial College per desenvolupar la seva pròpia vacuna. Amb tot, l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha registrat en el darrer mes el prototip rus, desenvolupat pel Centre Nacional de Recerca d'Epidemiologia i Microbiologia de Gamaleya, en la seva llista de 23 candidats a vacunes que ja es troben en fase d'experimentació clínica en humans. En tot cas, la plataforma per a la vacuna que utilitza Oxdord ( recombinant de vector viral) és la mateixa que la del centre Gamaleya, però no del tipus de la que desenvolupa l'Imperial College.

D'acord amb les informacions facilitades per les agències de l'espionatge occidental, els presumptes pirates informàtics russos formen part del grup anomenat APT-29, més conegut pels sobrenoms Cozy Bear i The Dukes, i serien integrants dels mateixos serveis d'intel·ligència del règim de Putin. L’APT-29, abreviació en anglès d'Amenaces Persistents i Avançades, està duent a terme una "campanya d’activitat maliciosa contínua, sobretot contra objectius governamentals, diplomàtics, d’opinió sanitària i d’energia per robar propietats intel·lectuals valuoses", afirmen en el comunicat referit anteriorment.

Els pirates haurien utilitzat un malware –un programa maliciós personalitzat– conegut com a WellMess i WellMail per obrir-se pas en les organització sota atac tractant de descobrir febleses de seguretat abans de ser descobertes. Les informacions difoses avui confirmen les que Londres ja va anunciar el passat mes de maig, quan les mateixes tres agències van denunciar que havien descobert una sèrie d'atacs en què els hackers van intentar accedir a un gran nombre de comptes de correu personal mitjançant contrasenyes d'ús comú. Ja aleshores la NCSC va assegurar que considerava que els delinqüents estaven intentant reunir informació relativa a la pandèmia.

Això va provocar que el personal investigador mèdic els instés a millorar la seguretat de les seves contrasenyes després que el secretari sanitari, Matt Hancock, li concedís permís a GCHQ per accedir a la xarxa informàtica del NHS.