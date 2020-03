Un 20% de la població mundial, sota confinament

Uns 1.700 milions de persones, que representen aproximadament un 20% de la població mundial, estan sota confinament a casa seva per les mesures preses pels governs d'arreu del món per frenar la propagació de la pandèmia del Covid-19. Aquesta setmana serà crítica després que l'OMS reconegués dilluns que l'expansió del coronavirus s'està accelerant. Segons el recompte de la Universitat Johns Hopkins, gairebé 380.000 persones arreu del món s'han infectat i més de 16.500 han mort. Fins a 101.000 s'han recuperat.

Gran Bretanya declara per fi el 'lockdown'

Després de setmanes amb dubtes i missatges contradictoris, el govern de Boris Johnson es va decidir dilluns a la nit a decretar el confinament. La policia vetllarà per què tots els britànics es quedin a casa, excepte per anar a comprar menjar o medicaments, anar a la feina si no poden teletreballar i fer exercici en solitari un cop al dia.

La Xina: la contenció més agressiva es comença a relaxar

Les autoritats xineses han començat a relaxar les mesures de confinament, un cop consideren que s'ha superat el pitjor de l'epidèmia. Dimecres s'aixecaran les restriccions d'accés a la província de Hubei, excepte a la ciutat de Wuhan, origen de la pandèmia, on es podrà entrar i sortir a partir del 8 d'abril. Després d’haver negat al principi l’emergència del nou virus, fins i tot perseguint policialment Li Wenliang, un dels metges que en van alertar, la Xina ha dut a terme la que es pot considerar l’operació més ràpida i agressiva de control d’epidèmies que s’ha fet en la història. El 23 de gener Pequín va decretar el confinament de la ciutat de Wuhan, epicentre del brot, d’11 milions de persones, i l’endemà la mesura es va ampliar als 60 milions de la província de Hubei. Cinc milions, però, ja havien sortit de la zona per l’Any Nou Xinès. Van confinar tothom a casa durant un mes i només es permetia sortir per comprar menjar o anar al metge. Es van construir hospitals per als casos greus i els lleus es van concentrar en centres d’aïllament habilitats en poliesportius i estadis. Tots els contactes van ser posats en quarantena. Un país de 1.400 milions d’habitants sembla que ha aconseguit controlar l’epidèmia, amb més de 81.000 infectats i 3.200 morts.

Els Estats Units: Trump no vol que s'allargui el confinament

Als Estats Units, on aproximadament el 40% de la població està sota restriccions de moviment, s'ha penalitzat l'acaparament de subministraments mèdics. Ja hi ha uns 557 morts i 44.000 casos confirmats, però el president Donald Trump, que ha fet tota mena d'afirmacions falses sobre el virus "xinès", ha dit aquesta nit en un discurs a la televisió que no és partidari que el confinament s'allargui. "El nostre país no s'ha fet per tancar-se", ha assegurat. Trump ha dit que vol que l'economia es torni a posar en marxa en qüestió de setmanes i no ha aclarit si està disposat a seguir els consells de les autoritats sanitàries si recomanen allargar els confinaments. A l'estat de Nova York ja s'han diagnosticat més de 20.000 casos i la ciutat, amb més de 12.000, és una de les més afectades del planeta.

Itàlia: tot aturat menys els serveis essencials

Amb l'objectiu de contenir els contagis, el govern italià va aprovar diumenge el tancament de les activitats productives no essencials, però els sindicats denuncien que la llista de sectors que hauran de continuar operant és massa extensa i amenacen amb convocar una vaga general per "protegir la salut dels treballadors". Cap a la mitjanit de dissabte el primer ministre italià, Giuseppe Conte, va aparèixer a la televisió per anunciar un nou decret amb el qual suspenia l'activitat productiva que no fos imprescindible durant l'emergència actual. Una decisió "difícil" però "necessària" per "afrontar la fase més aguda" d'una pandèmia que ja ha provocat més de 6.000 morts a Itàlia, va afirmar. "Ens enfrontem al desafiament més importants després de la Segona Guerra Mundial.

França: de les eleccions municipals al tancament

Des d'avui els francesos només poden sortir de casa per anar al metge, a comprar o a treballar, sempre que el teletreball no sigui possible. També s'han prohibit els mercats a l'aire lliure allà on hi hagi altres llocs per abastir-se de productes frescos. Qui surti al carrer sense un document que ho justifiqui s’exposa a ser sancionat: inicialment la multa era de 38 euros i ara ha passat a ser de 135, i els que no la paguin hauran de pagar 375 euros de recàrrec. S’han mobilitzat 100.000 policies i gendarmes per fer complir les restriccions. Diumenge passat l’executiu d’Emmanuel Macron va mantenir la celebració de la primera volta de les eleccions municipals i finalment va suspendre la segona volta, que s’havia de celebrar demà. A més, el govern francès ha autoritzat que es requisin habitacions d’hotel per acollir les persones sense sostre mentre duri l’estat d’alerta.

Alemanya permet sortir al carrer de dos en dos i a distància

Des d'avui només es permet als alemanys sortir al carrer per anar a treballar, a comprar, al metge o a cites importants com els exàmens. També per fer esport o respirar aire fresc, però només en grups de dos i mantenint una distància mínima d'un metre i mig. S'han tancat restaurants i perruqueries. S'han prohibit les festes públiques i privades i s'han previst sancions per a qui incompleixi el distanciament social. Baviera va ser el primer estat alemany a adoptar un confinament flexible, divendres.

Portugal

Des que diumenge va declarar l'estat d'emergència, només estan oberts els supermercats, les farmàcies i els restaurants que serveixen menjar per emportar-se i s'ha ordenat el confinament del gruix de la població. Es permet sortir al carrer per esbargir-se sempre que es mantingui el distanciament social. Per controlar-ho, la policia ha anunciat que farà servir pistoles elèctriques i fins i tot gasos neutralitzants.

Tailàndia: èxode malgrat el confinament

El govern tailandès ha demanat a la població de Bangkok que no surti de la ciutat després que dilluns s’hi registressin 122 casos en un sol dia, cosa que eleva el total del país a gairebé 800. El governador de la ciutat va ordenar el tancament durant tres setmanes dels mercats i centres comercials, excepte dels que venen productes de primera necessitat. Cinc províncies més van fer el mateix, cosa que va desencadenar el pànic. Milers de persones s’han concentrat en estacions d’autobusos per mirar de marxar de la capital.