Corea del Sud declara el nivell màxim d'alerta pel coronavirus

L'augment de casos de coronavirus a Corea del Sud ha provocat que les autoritats del país hagin activat el protocol de màxima alerta davant de la progressió de l'epidèmia en aquest país. El nombre de persones afectades s'ha multiplicat per 17 en els últims cinc dies, especialment al voltant de la ciutat de Daegu, i ja hi ha 556 contagis."El problema del Covid-19 ha arribat a un punt d'inflexió", ha assegurat el president del país, Moon Jae-in en unes declaracions recollides per Efe a través de l'agencia Yonhap.

El responsable del país ha demanat als membres de l'executiu i als governs locals que no dubtin a l'hora d'implementar mesures "de contundència sense precedents" per contenir el virus. Considera que l'evolució que faci l'epidèmia en els pròxims dies serà clau.

El focus de contagi

De moment les autoritats sanitàries ha estan adoptant mesures "especials" respecte dels membres de la secta religiosa considerada actualment com el principal focus de la infecció. Dels 556 casos confirmats, més de 300 estan lligats a aquest grup religiós. El Centre per la Prevenció de les Malalties Infeccioses de Corea considera que el gruix de les infeccions relacionades amb aquest grup religiós es va produir en les misses multitudinàries oficiades a la seu de Daegu.

Moon insisteix que es manté en quarantena a més de 9.000 membres del grup i que estan intentant localitzar el màxim nombre possible de seguidors per sotmetre'ls a proves de detecció. El cap de l'executiu ha justificat el tancament de les seus de Shincheonji i la limitació d'activitats per protegir la salut pública i ha insistit que en cap cas es busca limitar la llibertat religiosa. També ha demanat la col·laboració dels membres d'aquest grup de culte cristià i ha fet una crida més general a la ciutadania perquè eviti participar en esdeveniments col·lectius.