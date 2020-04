Els ramaders britànics llencen cada setmana cinc milions de litres de llet

Milions de litres de llet vessada pel clavegueram de les explotacions ramaderes i, per contra, els supermercats, amb problemes pel que fa l'abastiment habitual de producte fresc. De fet, des de l'inici de la crisi de la pandèmia, les grans cadenes de distribució només venen ampolles de 3 pintes (1,7 litres, aproximadament) i no les igualment comunes de sis (3,4 litres). És un més dels efectes de la coronacrisi i la paralització pràcticament total del sector terciari de l'economia del Regne Unit.

Dades de la Reial Associació d'Explotacions Lleteres del Regne Unit ( RABDF, en les sigles en anglès) indiquen que es perden un milió de litres diaris davant la impossibilitat que el consum domèstic absorbeixi la producció que fins ara es destinava a la indústria de la restauració (restaurants i cafès), hotels i aviació, en general.

La caiguda de la demanda ha provocat un descens del preu que ha afectat no només la llet sinó tota la resta de derivats, però sense que el consumidor ho noti en el moment de passar per caixa. El preu estàndard oscil·lava entre els 25 i els 20 cèntims i en les actuals condicions ha caigut per sota dels 15.

"La indústria lletera està treballant molt dur per intentar redirigir aquest excedent als supermercats i punts de venda que encara estan oberts, però malauradament n'hi ha massa i cal desfer-se'n", comenta a l'ARA Peter Alvis, un dels membres del comitè directiu de l'entitat.

Alvis encara apunta un doble problema a què han de fer front els productors: "La capacitat de processament de la indústria tampoc no és plena per falta de personal que s'ha hagut d'autoaïllar. I, pel que fa als nostres associats, hem calculat que aproximadament el 10% dels productors també tenen problemes de falta de treballadors per la mateixa raó."

Equivalent a 300 productors

En aquesta època de l'any reduir la producció no és senzill. Entre altres raons perquè el bestiar s'ha acostumat a una sobreexplotació i, en especial a la primavera, quan comencen a sortir a pasturar després de l'hivern, a ser munyit dues o tres vegades al dia. Una reducció dràstica no és possible.

Les dades de la RABDF apunten que entren uns 10 milions de litres setmanals de llet a la indústria dels serveis alimentaris. L'hostaleria en general i els diferents serveis n’absorbeixen aproximadament la meitat. L'excedent, que en condicions normals es consumiria fora de casa, és el que ara va a parar al clavegueram.

No hi ha xifres exactes sobre el nombre de productors afectats. Amb tot, l'associació britànica calcula que estan "llençant l'equivalent al producte de 300 explotacions", de les 14.550 que hi ha al Regne Unit. Davant de les pèrdues generades, els ramaders han sol·licitat al govern el reemborsament de la diferència dels ingressos entre el que preveien facturar i el que realment estan facturant. De moment, però, no hi ha hagut resposta. La impotència ha dut alguns productors a penjar a les xarxes socials imatges del que estan veient-se obligats a fer.

Dairy farmers share stories of their 'utter desperation' https://t.co/lB9zDaxS6h via https://t.co/vST4FnU1bY — David Brookes (@lowerloxleyfarm) April 10, 2020

La situació és especialment greu per als productors petits. És el cas d'Edward Hemming, de l'Obelisk Farm, a Hockley Heath, 190 quilòmetres al nord de Londres, a la zona d'influència de l'àrea metropolitana de Birmingham. "La situació és devastadora per a nosaltres, tota la indústria està congelada i el preu en caiguda lliure. Ningú sap quant durarà tot això ni com acabarem, si és que ens en sortim quan tot reobri", comenta a l'ARA. L'Obelisk Farm va ampliar fa un any les seves instal·lacions, per donar cabuda a 120 caps de bestiar. El crèdit hipotecari contra la propietat preexistent va ser la manera de finançar l'ampliació. "Si la situació s'allarga, potencialment el banc podria executar-nos la hipoteca, seria el final de la meva granja".

Carwyn Phillips, un altre petit productor, que ha agafat les regnes d'un negoci familiar que va iniciar el seu pare, es queixa també de la mateixa situació. "Trenca el cor, la veritat, veure com surt directament de les canonades i va a parar a les clavegueres. Especialment, quan hem de treballar tant. El meu pare té 70 anys i ha fet de ramader tota la vida. Mai havia hagut de fer el que estem fent ara. Està tenint un efecte devastador, no només en el compte bancari".

A curt i a mitjà termini, el problema per a molts explotadors pot ser la supervivència. A llarg termini, la falta de producte per abastir tota la demanda habitual, en el suposat cas que es recuperi als nivells habituals d'abans de la crisi. Tot i que el Regne Unit produeix 35 milions de litres diaris de llet, si desapareixen productors, el país podria ser encara més dependent de la producció exterior.

Els mateixos problemes de la indústria lletera estan tenint lloc als Estats Units i al Canadà, segons ha informat aquesta setmana el New York Times.