La indústria farmacèutica va rebutjar un pla europeu per investigar patògens com el coronavirus

Les grans empreses de la indústria farmacèutica d'Europa treballen conjuntament amb les institucions públiques europees en un consorci público-privat anomenat Innovative Medicines Initiative (IMI), que pretén estimular la investigació privada en àmbits d'interès públic contribuint també amb fons europeus. Però una investigació de les ONG Global Health Advocates i Corporate Europe Observatory revela que el 2018 la patronal farmacèutica EFPIA (on hi ha Novartis, Pfizer o Johnson & Johnson, per exemple) va rebutjar la proposta de la Comissió Europea de prioritzar la investigació per a la biopreparació de pandèmies provocades per patògens similars al covid-19.



La investigació ha estat avançada aquest dilluns per The Guardian i Eldiario.es i apunta que, de manera general, el sector farmacèutic europeu va estar prioritzant els interessos privats dins el context d'aquest consorci malgrat rebre fons públics. De fet, segons explica l'informe d'aquestes dues ONG, la Federació Europea d'Indústries i Associacions Farmacèutiques ha comptat amb 2.600 milions d'euros de la UE per al període 2008-2020 a través de l'IMI, "però fins ara no ha invertit de manera significativa en àrees d'investigació en les quals es necessita urgentment finançament públic". Aquestes organitzacions denuncien que, malgrat rebre tots aquests diners, la indústria ha prioritzat "el finançament de projectes en àrees més rendibles des del punt de vista comercial".



Tal com consta a la pàgina web de l'IMI, per al període entre 2014 i 2020 disposa de 3.276 milions d'euros, dels quals la meitat (1.638 milions) provenen del programa de recerca i innovació europeu Horitzó 2020.

Que l'EFPIA va rebutjar la proposta de prioritzar la recerca en l'àmbit dels patògens que provoquen pandèmies després de l'aparició del SARS es pot comprovar en l 'acta d'una reunió de l'IMI del 2018 en què la patronal farmacèutica respon sobre la priorització de l'anomenada "biopreparació":

"Tot i que l'abast del tema regulatori proposat per la Comissió Europea no ha rebut el suport de les indústries de l'EFPIA, la qüestió sobre la modernització de la regulació és considerada molt important per a la indústria i serà discutida més endavant. La interacció amb la Coalició per a les Innovacions per a la Preparació per a Epidèmies (CEPI) continua, però no s'espera cofinançament de manera immediata".

Un portaveu de la Comissió Europea ha confirmat aquest dilluns que efectivament l'executiu europeu va fer la proposta el 2018 d'obrir i finançar una línia d'investigació en aquest sentit, però "es va considerar que el tema de recerca ja es tractava o s'investigava d'altres maneres o a través d'altres mecanismes externs a l'IMI". El portaveu de l'executiu ha admès que s'estan destinant molts recursos europeus a la innovació però sovint els resultats són escassos i per això ha assegurat que la Comissió impulsarà aquesta via i també ha insistit que consorcis com l'IMI tenen l'objectiu de fer arribar recursos a petites i mitjanes empreses i també a investigadors independents a través de contribucions de la gran indústria.

En aquest sentit, una portaveu de l'IMI citada per The Guardian assegura que el consorci va prioritzar les malalties infeccioses per exemple amb un projecte de 20 milions d'euros del 2015 per investigar la biopreparació contra l'Ebola. A més, remarca que aquest gener (després de l'esclat de la pandèmia de coronavirus) l'IMI ha començat projectes urgents per accelerar el desenvolupament de la vacuna amb finançament fins a 45 milions d'euros. Però l'informe de les dues ONG que han destapat aquesta informació afirma que "l'IMI ha fracassat en la missió de protegir la ciutadania europea deixant passar l'oportunitat de preparar la societat per a l'actual pandèmia del covid-19". La mateixa portaveu citada anteriorment pel rotatiu britànic, però, defensa que la proposta de la Comissió Europa del 2018 era de poc abast, i que el consorci ha gastat fins a un terç dels seus recursos per investigar malalties infeccioses.