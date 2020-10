Manchester lliura contra Johnson la primera gran batalla política de la pandèmia

La picabaralla política que fa dies que es cou entre el nord d'Anglaterra, amb els deu alcaldes i líders locals de la gran àrea metropolitana de Manchester, i el govern de Boris Johnson ha acabat d'esclatar aquest dimarts al migdia, després que les converses per pactar les ajudes financeres que comporta la designació de la zona com de "molt alt risc" –la màxima en l'escala d'Anglaterra en relació amb el covid-19– s'hagin trencat de manera abrupta i sense acord.

Manchester i tota la seva conurbació –2,82 milions de persones– haurà de tancar des de dijous a la mitjanit si us plau per força la majoria de bars, restaurants i pubs –tots els que no serveixin menjar per emportar-se–, casinos i altres espais d'oci, i també veu prohibida la interrelació entre persones de diferents llars tant als domicilis privats com als espais exteriors.

La zona afectada, al nord-oest d'Anglaterra, té entre 398 i 422 casos per cada 100.000 habitants. El fet que una altra ciutat com Nottingham, amb 711, continuï encara en fase de molt risc (2) afegeix un greuge comparatiu a la situació.

Com en el cas de la pugna entre la comunitat autònoma de Madrid i el govern de coalició que lidera Pedro Sánchez, l'estira-i-arronsa entre Downing Street i Andy Burnham, l'alcalde de Manchester i capdavanter de la lluita, s'ha allargat deu dies. La diferència entre el que sol·licitava Manchester i el que el govern estava disposat a donar aquest migdia només era de cinc milions de lliures. Inicialment, la ciutat del nord en demanava 75, mentre que Johnson i Rishi Sunak, el ministre del Tresor, només estaven disposats a arribar als 60. Johnson i Burnham han parlat per telèfon. Com si fos un mercat persa, l'alcalde ha abaixat el preu de les imprescindibles subvencions als 65 milions. Però Johnson no ha satisfet la demanda.

Legislació del Parlament

A primera hora de la tarda Burnham i la resta de líders locals han denunciat, en conferència de premsa, que després de tres mesos de viure sota intenses restriccions, que han suposat "una pesada llosa" per a l'economia de l'urbs, acceptar-ne de noves sense el necessari suport econòmic "segur que augmentaria la pobresa". "Tinguem clar a qui afecta més un confinament de nivell 3 [molt alt risc]: a aquells que són massa sovint oblidats pels que tenen el poder".

En una altra conferència de premsa celebrada una hora després que la de Burnham, Johnson ha demanat disculpes per haver d'adoptar unes mesures que "ningú no vol adoptar". I ha defensat: "Volem fer més... però, per motius d’equitat, l’acord ha d’estar en línia amb els que hem assolit amb Lancashire i Merseyside [la regió de Liverpool]".

La porta per negociar continuar oberta, però Johnson no sembla que tingui intencions de moure's més enllà de la quantitat apuntada de 60 milions. Els deu municipis de la zona metropolitana van estimar que el cost de les restriccions seria de 15 milions de lliures mensuals, és a dir, 75 des d'ara i fins a finals d'any. "Fins i tot ara estic disposat a arribar a un acord, però no en les condicions que han ofert avui, perquè no podria complir el meu compromís amb les persones amb el sou més baix", ha reblat Burnham.

Andy Burnham: “Tough days like ahead...look out for each other.” pic.twitter.com/yTvgLOS1uH — Jim Pickard (@PickardJE) October 20, 2020

"No us confongueu –ha seguit en la seva intervenció–. Això no és només sobre el gran Manchester. Totes les parts del país potser es trobaran en el nivell de confinament de molt alt risc en un moment o altre aquest hivern. I el que he de poder dir a tota aquesta gent que viu en aquestes àrees és que […] tindran el 80% del seu sou o dels seus ingressos… El diner que permetria als negocis sobreviure. Hauríem d'establir aquest marc financer." Burnham ha demanat que sigui el Parlament que legisli sobre aquesta qüestió i que no sigui la discrecionalitat del govern qui hi posi pegats.

Les mesures que Londres imposa a Manchester –les mateixes que va pactar la setmana passada amb Liverpool i Lancashire– equivalen a "dolor sense resultats", ha dit també Burnham. "I si les imposeu, financeu-les completament". Paraules que es fonamenten, segons ha explicat, en un seguit de converses que ha mantingut al llarg dels deu últims dies tant amb el responsable mèdic com amb el científic del govern, Chris Whitty i Patrick Vallance, respectivament, que li haurien advertit que no creuen que les restriccions de nivell 3 facin doblegar la corba de casos.

De fet, el mateix gran aliat de Johnson, el diputat conservador Graham Brady, ha coincidit amb Burnham en la inutilitat del càstig a l'hostaleria.

Aquesta és la primera gran crisi política que afronta el govern de Boris Johnson arran de la pandèmia. El laborisme, que fins ara havia guardat una prudent actitud crítica però no destructiva cap a Downing Street, tot i la nefasta la gestió de la pandèmia de l'executiu, ha vist en l'episodi una forma de minar a llarg termini la credibilitat dels tories al nord d'Anglaterra, una bona part del qual va votar conservador en les eleccions del desembre del 2019.

D'acord amb les dades facilitades per la consultora Altus Group, fins a 1.809 pubs del gran Manchester podrien veure's obligats a tancar després de la imposició del govern d'imposar restriccions de nivell 3 a la zona. Amb la regió de la ciutat de Liverpool i Lancashire també en l'estatus més restringit, significa que el nombre de pubs afectats és de 3.967, segons la mateixa consultora.

En les últimes 24 hores, el Regne Unit ha registrat 21.331 nou casos, el 8,1% de taxa de positivitat dels 260.338 tests fets en el mateix període. Qualsevol registre de la taxa per sobre del 5% és un indicador que no s'estan detectant tots els casos i que la transmissió és comunitària.