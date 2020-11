La vacuna d'Oxford ofereix una immunitat mitjana del 70%

Entre el 70% i el 90% d'efectivitat. És el que mostren les anàlisis preliminars dels resultats de la tercera fase de l'assaig clínic de la vacuna d'Oxford i AstraZeneca, que la companyia anglo-sueca acaba de fer públics aquest dilluns. El diferent grau d'immunitat s'aconsegueix en funció de la proporció de les dosis. La setmana passada els resultats de la segona fase van mostrar una "forta" protecció per al grup d'edat dels majors de 65 anys.

En relació amb les vacunes de Pfizer i Moderna, els resultats de la d'Oxford podrien suposar una petita decepció, ja que totes dues indicaven, en dades preliminars pendents de revisió, una eficàcia igual o superior al 90%. Però una de les troballes més rellevats, i que encara els investigadors de l' Institut Jenner de la Universitat d'Oxford analitzen, és que quan s'administra la meitat d'una dosi en primer lloc i al cap d'un mes una de sencera, la protecció de la vacuna arriba al 90%.

Com assegura a l'ARA l'investigador de la Universitat de Leicester Salvador Macip, del departament de biologia cel·lular i molecular, "la immunitat no és matemàtica", per tant, els resultats d'eficàcia poden variar en funció del nombre de dosis i la proporció. "A vegades, menys dona més resposta. No em sembla forassenyat", conclou. En qualsevol cas, una protecció per sobre del 70% sempre és un èxit, si es compara amb la que ofereix alguns anys la de la grip.

Encara una descoberta potser més interessant és que aquells voluntaris que han rebut la vacuna en la seqüència i quantitats esmentades (1/2 + 1, amb un mes de diferència) redueixen molt més la infecció asimptomàtica. Si posteriors anàlisis ho confirmen, això suposaria que el prototip desenvolupat per l'equip de la doctora Sarah Gilbert aconseguiria aturar l'extensió de la infecció i no només prevenir els símptomes més greus.

23.000 voluntaris

Les dades fetes públiques aquest matí provenen de l'assaig clínic dut a terme al Regne Unit i el Brasil amb més de 23.000 persones. En l'assaig s'han registrat 131 casos de covid, 101 en persones que havien rebut el placebo i 30 les dues injeccions del prototip. En cap cas s'han registrat efectes secundaris greus.

El que sorprèn de la informació facilitada per la farmacèutica és que l'administració de dues dosis completes amb un mes de diferència només aconsegueix el 62% d'efectivitat (70% de mitjana quan es combina amb les dades dels voluntaris que han rebut mitja dosi més una de sencera). En qualsevol cas, l'estudi ha de "continuar acumulant més dades i fent anàlisis addicionals per perfeccionar la lectura d’eficàcia i establir la durada de la protecció", assegura la farmacèutica.

La tecnologia utilitzada en l'elaboració de la vacuna d'Oxford és clàssica, i fa molt de temps que es coneix i s'utilitza. Bàsicament, consisteix en l’administració d'una proteïna del virus atenuat o de parts del virus, fet que estimula directament la producció d’anticossos. Per contra, les de Moderna i Pfizer injecten fragments del material genètic del coronavirus (ARN) perquè les cèl·lules del cos l’utilitzin per fabricar proteïnes virals que provocarien la generació d’anticossos.

En relació amb les altres dues vacunes esmentades, el gran avantatge que té la d'Oxford és que es pot conservar a la temperatura d'un frigorífic convencional (entre 2 i 8 graus centígrads). Actualment ja s'estan fabricant en deu plantes d'arreu del món. AstraZeneca ha garantit la producció de 3.000 milions de dosis al llarg de l'any vinent.

També s’estan fent assajos clínics als Estats Units, el Japó, Rússia, Sud-àfrica, Kènia i diferents països de l'Amèrica Llatina. La companyia preveu inscriure fins a 60.000 participants a nivell mundial.