La vacuna d'Oxford genera una "forta" resposta immune en els adults més grans

La vacuna contra el covid-19 que desenvolupen la Universitat d’Oxford i la farmacèutica anglo-sueca AstraZeneca produeix una "forta resposta immune" en adults majors de 65 anys, segons les dades de la segona fase de l'assaig clínic, publicades aquest dijous a la revista The Lancet. L'anunci és important perquè les persones d'edat més avançada solen respondre pitjor a les vacunes que els joves.

Els resultats d'aquesta segona fase, sobre l'anàlisi de 560 casos –240 dels quals en persones de més de 70 anys–, suggereixen que en un dels grups amb més risc de mort o de malaltia greu per infecció de coronavirus la vacuna pot oferir elevats graus d'immunitat. Els investigadors asseguren que "els voluntaris de l'assaig mostren anticossos neutralitzadors similars i respostes de les cèl·lules T en els tres grups d'edat (18-55, 56-69 i +70)" en què es van classificar els participants.

L'anunci arriba un dia després que el gegant nord-americà Pfizer i la biotecnològica alemanya BioNTech informessin que la seva vacuna contra el coronavirus té una efectivitat general del 95% i del 94% entre els adults de més de 65 anys, pràcticament els mateixos resultats que va presentar Moderna dilluns passat.

Aquest fet podria provocar l'errònia sensació en l'opinió pública que els impulsors d'aquesta vacuna s'han afanyat a l'hora de facilitar les dades de la fase II, per no quedar més enrere en la vertiginosa cursa mundial de la indústria farmacèutica. Però, a diferència de les troballes de la investigació difoses per Pfizer-BioNTech i Moderna, AstraZeneca i la Universitat d'Oxford ho han fet a través d'una publicació de reconegut prestigi i no, inicialment, en comunicats de premsa.

Sense problemes de seguretat

D'altra banda, els investigadors de l' Institut Jenner no han identificat greus problemes de seguretat. L'avaluació sobre les dades de l'assaig clínic de fase III –que són les corresponents a les de Pfizer-BioNTech i Moderna– encara continuen. Els impulsors indiquen que podrien fer-se públiques en les pròximes setmanes.

I malgrat les també esperançadores notícies sobre les dades d'aquesta segona fase de la vacuna Oxford, els autors assenyalen algunes limitacions del seu estudi, incloent-hi que els participants del grup d’edat més gran tenien una de mitjana de 73-74 anys i molt poques malalties prèvies. Per tant, podrien no ser representatius de la població general d'aquest segment superior, per exemple els que viuen en residències o tenen més de 80 anys.

Manipulació i conservació més senzilla

Una de les grans diferències entre la vacuna que fa Oxford i les altres dues referides és la tecnologia utilitzada. La primera fa servir la clàssica, basada en l’administració del virus atenuat o de parts del virus, que estimula directament la producció d’anticossos, i en aquest cas també de les cèl·lules T. Els prototips de Moderna i Pfizer injecten fragments del material genètic del coronavirus (ARN missatger) perquè les cèl·lules del cos humà l'utilitzin per fabricar proteïnes virals que atiarien la generació d’anticossos. La conservació i manipulació del prototip d'Oxford és també molt més senzilla que, si més no, el de Pfizer, que requereix ser conservat a baixes temperatures.



A la llum dels resultats, el doctor Maheshi Ramasamy, investigador del grup de vacunes d'Oxford i metge consultor, ha assegurat: "Els adults més grans són un grup prioritari per a la vacunació contra el covid-19, ja que tenen més risc de patir malalties greus, però sabem que solen tenir respostes vacunals més pobres. Ens complau veure que la nostra vacuna no només era ben tolerada en els adults grans, sinó que també estimula respostes immunes similars a les que es veien en voluntaris més joves. El següent pas serà veure si això es tradueix en protecció contra la pròpia malaltia".

Si bé en comparació amb els anuncis de Pfizer-BioNTech i Moderna, el d'Oxford pot semblar decebedor, el que confirma és que els mitjans per arribar al principi de la fi de la pandèmia són cada cop més a prop.