Reclamen que es mantingui el rescat de migrants al mar malgrat la crisi del covid-19

“Hi ha persones al mar que necessiten urgentment ser rescatades i ser traslladades a ports segurs”, ha alertat l'Organització Internacional per a les Migracions, després que Itàlia i Malta hagin tancat els ports arran de la crisi del coronavirus i desenes de persones es trobin a la deriva al mig del mar o hagin arribat a les costes italianes pels seus propis mitjans. Les ONG alerten que la situació al Mediterrani Central comença a ser dramàtica.

Diumenge a la matinada 77 persones van arribar a bord d'una barcassa a les costes de Portopalo di Capo Passero, a la província de Siracusa, a Sicília. L'alcalde de la localitat, Gaetano Montoneri, ha explicat que se'ls ha pres la temperatura a tots i se'ls farà la prova del coronavirus, però el gran problema és que no hi ha cap lloc on puguin passar la quarantena, que és obligatòria. I el mateix ha passat al municipi de Pozzallo, també a Sicília: allà ha arribat una barcassa amb un centenar de migrants i l'Ajuntament tampoc no tenia un lloc on poder aïllar-los.

Sol·licituds dels alcaldes

De fet, un total de 32 alcaldes sicilians han sol·licitat en una carta al govern italià que doni una solució a l'arribada de migrants a les seves costes i a la impossibilitat de posar-los en quarantena, en un moment en què també han d'atendre l'emergència del coronavirus. Fins i tot el president de la regió de Sicília, Nello Musumeci, ha proposat que s'habiliti un vaixell perquè tots els migrants que arribin passin la quarantena allà.

D'altra banda, el vaixell de rescat Alan Kurdi, de l'ONG alemanya Sea Eye, fa vuit dies que espera en alta mar poder desembarcar 149 migrants. Itàlia ha ofert a l'ONG traslladar els migrants a un vaixell més gran de la Guàrdia Costanera, però no pas un port per atracar. De la mateixa manera, el vaixell Aita Mari, operat per l'ONG espanyola Salvamento Marítimo Humanitario i amb 47 persones a bord, espera port per poder desembarcar.

A banda de l'Organització Internacional per a les Migracions, un grup de 26 senadors, diputats i europarlamentaris de la coalició que governa a Itàlia han posat el crit al cel davant aquesta situació i han demanat per escrit al primer ministre d'Itàlia, Giuseppe Conte, que continuï ajudant qui “necessita ser rescatat al mar”. “Rebem notícies de naufragis de vaixells amb persones a bord que intenten desesperadament arribar a les costes europees. Demanem al govern italià que intervingui abans que sigui massa tard”, destaquen.