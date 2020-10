Europa torna a estar assetjada per la segona onada de covid-19

Europa torna a estar assetjada pel coronavirus. Dades oficials en data d'aquest divendres del Centre Europeu de Prevenció i Control de Malalties situen el nombre de contagis en 3.874.181. Espanya, i en especial la comunitat autònoma de Madrid, són l'epicentre de la segona onada. Però altres zones del continent estan sota la mateixa pressió: per exemple, la regió de l'Illa de França, amb París com a focus més actiu; o el nord d'Anglaterra, amb Manchester i Liverpool com a urbs més afectades, vorejant els 600 casos per cada cent mil habitants. El nou augment de contagis no ha deixat tampoc fora Itàlia, epicentre inicial de la pandèmia a Europa durant l'hivern passat i que, fins ara, havia superat amb molt bona nota el pas de l'estiu. El desglossament bàsic és el següent:

Itàlia

El país transalpí ha registrat 5.372 casos de coronavirus en les últimes vint-i-quatre hores, una xifra a què no s'arribava des del mes de març, en els pitjors moments de la crisi, segons les dades divulgades aquest divendres pel ministeri de Sanitat. L'augment registrat suposa més del doble de les infeccions detectades fa només una setmana (2.499 el 2 d'octubre) i confirma la tendència a l'alça dels últims dies. En total al país s'han contagiat 343.770 persones des que es va desencadenar la crisi, el 21 de febrer, amb els primers casos locals.

Les regions més afectades són la Campània i la Llombardia. El govern de Conte no exclou prohibir els desplaçaments entre les diferents regions i aprovar noves restriccions. El president de la Campània, Vincenzo De Luca, ha assegurat que si els números no baixen, aplicarà un nou confinament. I l'Associació d'Anestesistes ha advertit que amb aquestes xifres, els hospitals del Laci i la Campània s'hauran col·lapsat en un mes.

En les últimes 24 hores hi ha hagut 28 morts, en línia amb les xifres dels últims dies. El balanç provisional és de 36.111 víctimes mortals des del principi de la pandèmia.

Bèlgica

Les autoritats belgues han anunciat avui que els contagis segueixen augmentant a un ritme setmanal mitjà del 72%. I han avisat que esperen que les males dades segueixin augmentant, atès que les noves mesures restrictives decretades aquesta setmana, el tancament de bars i la limitació del nombre de persones amb qui trobar-se, només es començaran a notar d'aquí uns deu dies. En les últimes 24 hores Bèlgica ha registrat 5.728 noves infeccions. El nombre de contagis per 100.000 habitants sobre els últims 14 dies es va situar en 280,7 casos.

Regne Unit

La xifra de nous contagiats en les últimes 24 hores ha caigut fins als 13.864, un important descens respecte als 17.540 anunciats dijous. Un total de 87 persones han mort per la malaltia en l'últim dia, deu més en relació amb les de dijous. D'aquesta manera, el total oficial de morts des del començament de la pandèmia arriba als 42.579 i el de casos s'eleva ja a 576.679. No obstant això, les dades d'altres agències d'estadístiques britàniques assenyalen que han sigut més de 58.000 els morts des de l'inici de la pandèmia. Aquesta tarda, a les 18.00 h, han entrat en vigor noves mesures de restricció a Escòcia i és gairebé segur que des de dilluns se n'aplicaran d'altres al nord d'Anglaterra, a hores d'ara el focus més preocupant de la segona onada al Regne Unit.

França

El president del consell científic instituït pel govern francès, Jean-François Delfraissy, ha advertit avui que la crisi sanitària del coronavirus durarà fins a l'estiu i que cal preparar-se per a "sis mesos molt difícils". El ministre de Sanitat, Olivier Véran, va anunciar dijous que a partir de demà quatre ciutats més (Lió, Lille, Grenoble i Saint-Étienne) passaran al nivell d'alerta màxima en què ja hi ha les àrees urbanes de París i de Marsella-Ais de Provença, així com l'illa de Guadalupe, al Carib. A hores d'ara, de mitjana, França té 260 casos acumulats per cada cent mil habitants en els últims catorze dies.

Alemanya

La cancellera alemanya, Angela Merkel, i els alcaldes de les onze principals ciutats alemanyes han reconegut aquest divendres que s'enfronten al repte de controlar l'increment de contagis en els centres urbans, després d'un nou repunt de casos. Segons les dades d'aquest divendres, la xifra de nous contagis ha arribat al nivell més elevat des de mitjans d'abril: en les últimes 24 hores se n'han registrat 4.516, segons ha notificat l'Institut Robert Koch.

El total d'infeccions des de l'inici de la pandèmia puja així a 314.660, amb 9.589 víctimes mortals, onze de les quals des de dijous. La xifra de pacients recuperats és de 271.800. La mitjana a Alemanya és de 41,5 casos per 100.000 habitants en els últims catorze dies.

En els últims dies l'atenció ha estat centrada a Berlín, on aquesta mitjana supera els 50 casos. Però avui l'alcalde governador de la capital, Michael Müller, ha subratllat que no es tracta només d'un problema d'aquesta urbs, sinó també d'altres ciutats.