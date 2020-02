El coronavirus es fa fort a Itàlia

Itàlia continua en alerta per l’augment de contagiats pel coronavirus, que a l’hora de tancar aquesta edició havia matat dues persones i havia infectat 79 ciutadans al nord del país. Els morts són un home de 78 anys de la regió del Vèneto i una dona de la Llombardia, la identitat de la qual no havia transcendit. La rapidesa amb què s’ha propagat la malaltia sorprèn els mateixos experts, i va obligar les autoritats locals a decretar el confinament de més de 50.000 persones residents en una desena de municipis per intentar contenir l’expansió del brot, que té el món en alerta.

Per evitar que els residents en aquestes àrees puguin abandonar la zona, el Govern ha anunciat la mobilització de les forces de l'ordre en les zones afectades.

Les autoritats italianes n’havien confirmat casos a la Llombardia, al Vèneto, l’Emília-Romanya i el Piemont. Els experts van situar el focus de la malaltia a la localitat de Codogno i el seu voltant. Ubicada a 60 quilòmetres de Milà, en aquesta petita població de tot just 15.000 habitants residia l’home de 38 anys ingressat en estat greu a l’Hospital San Matteo de Pavia. El pacient, que segons mitjans locals es deia Mattia, està considerat el punt a partir del qual s’hauria propagat el virus. La qüestió que ara preocupa les autoritats sanitàries italianes és descobrir com aquest home, treballador d’una sucursal de la multinacional Unilever, va poder entrar en contacte amb el coronavirus.

Un sopar amb uns companys de feina a Codogno l’1 de febrer podria haver estat el moment en què la malaltia va trobar la manera d’escampar-se. Aquesta és fins ara la principal hipòtesi que consideren les autoritats italianes, que en les últimes hores estan intentant desxifrar, com si fos un puzle, què va passar durant els últims dies en la vida de Mattia. Els experts creuen que l’home podria haver-se contagiat durant el sopar amb un amic que havia tornat d’un viatge a la Xina. Aquest últim home, però, està en aïllament tot i que ha donat negatiu en les proves per detectar el virus i, de fet, no en pateix cap símptoma. Malgrat això, el marit d’una de les seves germanes sí que va donar positiu, una circumstància que reforça la tesi dels investigadors que ell -l’home que va viatjar a la Xina- podria ser el pacient 0, malgrat no haver desenvolupat la malaltia. En tot cas, les últimes anàlisis a les quals va ser sotmès ahir van descartar que l’home hagués pogut contraure la malaltia a la Xina i ja haver-la superat, com apuntaven les primeres teories. Aquest corrent obliga les autoritats sanitàries a replantejar-se la cadena d’evolució del virus al nord del país transalpí.

El que sí que van poder confirmar els experts és que tots els pacients que van donar positiu a la Llombardia havien estat en contacte amb el pacient 1. Entre ells hi ha la seva dona, embarassada de 8 mesos i en estat crític. També hi ha un amic amb qui practicava esport, i el personal sanitari que el va atendre, a més d’altres persones amb qui hauria coincidit a urgències, com la dona que va morir ahir. Aquests, al seu torn, haurien difós el virus entre les persones amb qui es van relacionar, cosa que hauria creat una cadena de contagi que ja afecta més de seixanta persones al nord d’Itàlia. Els mitjans italians, de fet, informaven que el virus ha arribat també a la ciutat de Torí, a la veïna regió del Piemont. Segons la premsa italiana, el malalt, un home de 40 anys, hauria participat amb l’anomenat pacient 1 en una marató a Portofino el 2 de febrer.

Hospital de campanya

Al Vèneto, on ahir hi havia confirmats almenys 12 casos positius, el president Luca Zaia va anunciar l’obertura d’un hospital de campanya a la localitat de Pàdua amb capacitat per a 96 pacients. També va decretar el tancament de totes les universitats a partir de la setmana que ve, una mesura que també s’aplicarà a la Llombardia. Per la seva banda, la regió limítrofa de Friül-Venècia Júlia va decretar l’estat d’emergència, tot i que fins a l’hora de tancar aquesta edició no s’hi havien registrat casos de contagi.

Fins divendres, les autoritats italianes havien confirmat tres casos de coronavirus al país: una parella de turistes xinesos que estaven de vacances a Roma i un jove investigador italià que va ser repatriat des de la ciutat xinesa de Wuhan, origen d’aquest brot de coronavirus. Tots tres estaven ingressats a l’Hospital Sapallanzani de la capital, des d’on ahir arribaven bones notícies: els responsables del centre informaven que tant el jove italià com un dels turistes xinesos havien superat la malaltia. Mentrestant, ahir van ser repatriats els 19 italians que viatjaven en el creuer Diamond Princess, aïllat al Japó des del 3 de febrer, després que es detectessin més de 600 casos positius a bord. Ara hauran de completar la quarantena en un centre esportiu de l’exèrcit a Roma.