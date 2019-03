El cost de la incertesa

El Brexit castigarà els països més exportadors de la Unió Europea. Es calcula que, de mitjana, la sortida del Regne Unit sense acord podria comportar per als altres vint-i-set estats membres de la UE unes pèrdues d’uns 40.000 milions d’euros anuals. Aquestes són les xifres publicades aquesta setmana en un estudi dels economistes Giordano Mion, de la Universitat de Sussex, i Dominic Ponattu, de la Fundació Bertelsmann. Superada la data límit del 29 de març i amb un Parlament britànic completament bloquejat, “una cosa és clara -diu l’informe-: el comerç de béns i serveis s’encarirà, la incertesa castigarà moltes empreses i això incrementarà la pressió en termes competitius, de consum i d’inversió”.

El cost d’un no acord encara seria més dur per als ciutadans del Regne Unit, que haurien d’entomar unes pèrdues anuals de 57.000 milions d’euros (uns 900 euros per càpita), segons aquests experts. A l’altra banda del canal de la Mànega, la principal damnificada del cop de porta britànic seria Alemanya, seguida de França i Itàlia. Els ports de Rotterdam, Anvers i Hamburg són punts de trànsit vitals per al comerç entre el Regne Unit i els estats membres de la UE més allunyats del Regne Unit. Aquests ports ja estan reforçant les seves capacitats a la frontera, tant pel que fa al personal com a funcionaris duaners i veterinaris, per fer controls de salut dels animals i infraestructures. Entre els més afectats hi ha també Irlanda, que veuria reduït un 1,24% el seu nivell de benestar social (més de 700 euros per càpita), mentre que altres països allunyats dels britànics, com Àustria, només en sortirien afectats marginalment (un 0,20%, que significa uns 80 euros per habitant).

L’altre escenari

Un Brexit suau, en canvi, podria mitigar les conseqüències negatives de la sortida. Segons Mion i Ponattu, el divorci negociat podria reduir a la meitat la pèrdua d’ingressos d’Alemanya -uns cinc mil milions d’euros- en comparació amb el Brexit dur. Al Regne Unit les pèrdues de prop de 32.000 milions d’euros també serien considerablement més baixes que les del no acord (57.000 milions d’euros). L’estudi també constata que la Xina i els Estats Units sortirien beneficiats d’un Brexit dur. Els ingressos nord-americans podrien augmentar al voltant de 13.000 milions d’euros anuals en cas d’una sortida sense acord; a la Xina els ingressos anuals creixerien prop de 5.000 milions d’euros, i a Rússia aquest escenari suposaria un lleuger augment d’uns 260 milions d’euros anuals, segons l’anàlisi.

En qualsevol cas, l’escenari immediat per a la Unió Europea no és gaire optimista. Els dubtes britànics, amb un Parlament incapaç d’aconseguir una majoria clara per definir el trencament, augmenta la pressió. “L’allargament de la incertesa sense un pla clar afegiria costos econòmics a les nostres empreses, però també podria suposar un cost polític per a la UE”, advertia fa uns dies el negociador europeu, Michel Barnier.