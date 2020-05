L'epidemiòleg de Trump alerta que les presses dels governadors passaran factura a la salut i l'economia

Amb 30 dels 50 estats nord-americans començant ja la desescalada, el cap d'epidemiologia de la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, ha alertat que el país no ha passat encara la pitjor part de l'epidèmia, que ja ha causat 82.000 morts, i que les presses per reprendre l'activitat econòmica poden causar-ne encara més. Fauci, juntament amb els altres dos alts funcionaris encarregats de la gestió de la pandèmia al país, ha comparegut aquest dimarts per primer cop al Senat per donar compte de l'evolució a través d'una vídeoconferència, perquè està passant la quarantena per haver estat en contacte amb un positiu.

Fauci juga en camp contrari perquè mentre el seu equip s'escarrassa a demanar als governadors dels estats calma per ordenar les desescalades, Donald Trump minimitza l'impacte del brot i els anima a tornar a una certa normalitat perquè l'economia es reactivi com més aviat millor.

"Hi ha un risc real que es desencadeni un brot que potser no podreu controlar i, paradoxalment, us farà anar enrere i causarà més patiment i morts que s'haurien pogut evitar. Fins i tot us podria fer recular en l'intent de recuperació econòmica", ha dit Fauci als senadors. A preguntes del demòcrata Bernie Sanders, l'epidemiòleg ha admès que les xifres de morts oficials per coronavirus es queden curtes, però que no hi ha disponibilitat per fer totes les proves que diagnostiquin al 100% la causa dels decessos.

Tanmateix, Fauci ha recordat que cal seguir unes pautes de seguretat abans de desconfinar la població. "Si algunes zones, ciutats i estats salten per sobre d’aquests punts de control i s’obren prematurament, la meva preocupació és que comencem a veure petits focus que s’acabaran convertint en brots". I ha afegit: "Fins i tot en les millors circumstàncies, quan es torna a la fase de mitigació veurem com n'apareixeran alguns casos".

Respecte a la represa del curs escolar, Fauci i el republicà Rand Paul se les han tingut en una batalla dialèctica en què el senador li ha dit que és una decisió personal, dels governadors, i ha fet valer com a argument per a la reobertura de les aules el fet que el coronavirus ha tingut un impacte molt limitat entre les criatures i els adolescents. "Soc un científic, un metge i un funcionari de salut pública. Dono consells sobre les millors proves científiques", li ha respost Fauci, que ha subratllat el consens de la comunitat científica a l'hora de demanar prudència.

Però el principal crític amb les postures de cautela de Fauci és al Despatx Oval, Donald Trump, que està a sis mesos de les eleccions presidencials en què es juga el segon mandat, precisament quan l'economia ha tocat fons i l'atur està en caiguda lliure, amb xifra rècord de destrucció d'ocupació. La pandèmia ha accentuat la imatge d'un president que va per lliure, fins al punt que incompleix les seves pròpies normes perquè ja ha afirmat que no pensa dur la mascareta protectora que des d'aquest dilluns és obligatòria per als treballadors de l'ala oest de la Casa Blanca, després que es detectessin dos positius entre el personal.

Trump ha convertit la mascareta en un símbol o, més ben dit, no dur-la és la seva manera d'il·lustrar la necessitat de posar els motors en marxa. El president és un dels pocs dirigents mundials que no han sigut fotografiats amb mascareta, ni tan sols quan recentment va visitar una fàbrica.

Al llarg de la compareixença, feta per vídeoconferència, Fauci ha indicat que un nou rebrot a la tardor "és perfectament possible i concebible". "Espero que podrem afrontar una segona onada de manera molt més eficaç", ha dit, per evitar que un focus o diversos petits focus "es converteixin de nou en una epidèmia" com l’actual.