Bèlgica decreta el toc de queda i limita a una persona els contactes estrets fora de la llar

Des de dilluns que ve estarà prohibit circular pels carrers de Bèlgica entre les dotze de la nit i les cinc del matí, si no és per un motiu considerat essencial. El primer ministre de l'acabat d'estrenar govern federal belga, Alexander de Croo, ha anunciat aquest divendres un paquet de restriccions davant l'augment alarmant de casos de coroanvirus al país. Com a França, s'imposa un toc de queda nocturn, els restaurants (que s'havien salvat fins ara) hauran de tancar durant un mes i s'estreny encara més el cercle de contactes permesos.

"La diferència entre el març i l'abril és que ara el virus està ben a prop. Tots coneixem gent que ha estat infectada, en quarantena i, en ocasions, greument malalta", ha afirmat De Croo, que ha anticipat que en els pròxims dies les xifres no milloraran.



Amb l'arribada del nou govern ja es van endurir les restriccions. Fa poc més d'una setmana ja es va decretar el tancament de bars i cafeteries i es va reduir a quatre persones la bombolla social permesa (els contactes amb els quals no es manté la distància de seguretat). A partir de dilluns, però, també hauran de tancar tots els restaurants, per ara durant un mes. La mesura es tornarà a avaluar d'aquí dues setmanes, però, per ara, tampoc es podrà comprar alcohol més enllà de les vuit del vespre. Atesa la situació, el govern ha promès un paquet d'ajudes econòmiques al sector amb 500 milions d'euros.

Els mercats de menjar encara podran obrir, però amb un límit de 200 persones i, en vista de la proximitat de les dates nadalenques, els tradicionals mercats de Nadal queden prohibits.

"Alguns ens diran que som injustos, però el virus també ho és. Ens afecta a tots, però sobretot als més febles, per això hem de prendre aquests mesures", ha dit el primer ministre, que ha defensat les mesures per la necessitat d'actuar ara i prevenir així "el pitjor".

A part, fora de la llar, cada ciutadà només tindrà permès un contacte pròxim. Sí que es permetrà, però, convidar fins a quatre persones a casa, tot i que sempre han de ser les mateixes i, en aquest cas, es demana mantenir les normes de distanciament físic. Les mesures també inclouen, de nou, l'obligatorietat del teletreball allà on sigui possible. En els casos que no ho sigui, es reitera que cal fer tot el possible per mantenir la seguretat.