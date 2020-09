El món arriba als 30 milions de casos confirmats de covid

El món ha superat aquest divendres els 30 milions de casos confirmats de covid-19, després de confirmar 314.000 nous contagis en 24 hores, la segona xifra diària més alta després del rècord del dimarts 15 de setembre, quan es van detectar 366.400 nous casos diaris, segons les dades de la Universitat John Hopkins.

La xifra de víctimes mortals de la pandèmia s'acosta a poc a poc al milió de persones, amb un total de 946.063 aquest divendres al matí. El país amb més casos i morts continuen sent els Estats Units, amb més de 6,6 milions d'infectats i 197.600 morts. L'Índia és el segon país amb més contagis detectats, 5,2 milions, però el tercer en nombre de víctimes mortals, amb 84.372, per darrere del Brasil, que ha confirmat ja prop de 135.000 morts per covid i 4,4 milions de casos.

Espanya és encara un dels països amb un índex de transmissió més alt, però es manté com el novè país del món amb més casos (625.651) i també en nombre de víctimes mortals (30.405).

Les xifres mundials segueixen creixent mentre bona part del món es prepara per a la segona onada de coronavirus, que arribarà amb la tardor i el fred. Aquest divendres, de fet, Israel imposarà el seu segon confinament total al país, el primer estat desenvolupat a fer-ho. També el Regne Unit ha endurit les restriccions de moviment per a dos milions de persones al nord d'Anglaterra, tot i que no aplica encara el confinament estricte.

"Un toc d'atenció" a Europa

A Europa, l'Organització Mundial de la Salud (OMS) adverteix del risc greu que es presenta al continent per a aquesta segona onada, amb xifres de 300.000 nous casos setmanals que superen les dades del pic de la pandèmia al mes de març. "Encara que aquests números reflecteixen un nombre de proves més alt, també mostren nivells alarmants de transmissió arreu de la regió", va dir Hans Kruge, responsable de l'OMS a Europa, parlant amb els periodistes dijous a Copenhaguen.

Per a Kluge, aquestes xifres haurien de ser "un toc d'alarma" que porti els governs a preparar-se bé per enfrontar-se al que vindrà. "Tenim una situació molt seriosa desplegant-se davant nostre", va advertir.