El tifó més fort de l’any deixa almenys deu morts i tres ferits a les Filipines

Almenys deu persones han mort a les Filipines a causa del pas del tifó Goni, i tres més estaven desaparegudes ahir a la nit. Aquesta tempesta tropical, la més potent de l’any, va arribar a la categoria de supertifó, amb vents sostinguts de 225 quilòmetres per hora i ratxes de fins a 280. En el moment de tocar terra, ahir a primera hora, la seva intensitat havia baixat, però era encara molt elevada, amb vents de 125 quilòmetres per hora i puntes de 170, segons el servei de meteorologia filipí.

El pas del Goni va afectar sobretot el sud de l’illa de Luzon, la més gran de les Filipines i on hi ha la capital, Manila. La majoria dels danys es van concentrar a la província d’Albay, d’on eren nou dels tretze morts o desapareguts. En aquesta regió, més de 300 cases van quedar sepultades per roques i rius de fang que baixaven del volcà Mayon, i es creu que podria haver-hi unes quantes persones enterrades. El tifó va provocar també el desbordament de rius i fortes marees que van afectar diverses localitats costaneres. Segons recull Efe, el departament de Defensa Nacional va assegurar que més de 390.000 persones havien abandonat la zona i que pràcticament totes s’havien pogut refugiar en centres d’evacuació.

Els tifons són un fenomen habitual a les Filipines, que en viuen una mitjana de vint cada any. El cap de setmana passat, de fet, 22 persones van morir a l’arxipèlag a causa del pas del Molave. El Goni, però, ha sigut una de les tempestes tropicals més fortes des del 2013, quan el tifó Haiyan va colpejar el país amb vents sostinguts de 230 quilòmetres per hora i ratxes de 315, i va deixar 6.300 morts, més d’un miler de desapareguts i unes 200.000 famílies sense casa a les illes de Samar i Leyte.