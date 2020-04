La desforestació de l’Amazònia es dispara per la crisi del covid-19

La pandèmia del covid-19 ha debilitat el sistema brasiler de protecció de l’Amazònia, i la conseqüència directa ha estat l’augment d’un 30% de la desforestació i l’extracció il·legal de fusta a la regió durant el mes de març.

L’Ibama, l’òrgan públic que fa les funcions de policia ambiental, té un dèficit de 2.200 places per les retallades governamentals. Ara, a causa del coronavirus, ha retirat gran part del seus agents de camp: un terç és grup de risc perquè té més de 60 anys i, a més, hi ha el temor de propagar la malaltia en regions rurals remotes.

La monitorització amazònica es fa via satèl·lit i el sistema governamental ha emès el març un 30% més d’alertes de desforestació: 326,51 km² estaven en perill de ser arrasats enfront dels 251 km² del març de l’any passat. És el pitjor augment dels últims cinc anys. Tot i ser dades oficials de l’Institut Nacional d’Investigació Espacial del Brasil (INPE, per les seves sigles en portuguès), el ministre de Medi Ambient, Ricardo Salles -un negacionista del canvi climàtic-, considera que aquestes informacions són només “una referència”, perquè presenten “inconsistències” a causa de la incidència de núvols en el període de pluges.

Inacció intencionada

Les ONG i els governadors de la regió han posat el crit al cel per l’increment de les accions il·legals durant el covid-19. Interpreten que la inacció federal és intencionada per promoure les extraccions de fusta, que posen en perill no només la supervivència de l’ecosistema que s’acosta perillosament a un punt de no retorn sinó els pobles indígenes, que poden contraure la malaltia amb els invasors.

Bolsonaro defensa l’explotació mineral de terres indígenes protegides per la Constitució del 1988 i l’acció dels garimpeiros, que extreuen il·legalment minerals i recursos naturals, a qui ha donat cobertura amb un projecte de llei que redueix significativament les multes a ser aplicades.

Amb l’extrema dreta al poder, la desforestació amazònica s’ha disparat: de l’agost del 2019 al març d’enguany s’han destruït 5.076 km² de selva, gairebé el doble dels 2.649 km² devastats durant el mateix període de l’any anterior.