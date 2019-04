Un bisbe catòlic de l'Índia és acusat de violar una monja en repetides ocasions

El bisbe catòlic Franco Mulakkal ha estat acusat de violar una monja en 13 ocasions entre el 2014 i el 2016 en un convent de l'església de Kerala, al sud-oest de l'Índia. La imputació arriba després de setmanes de protestes ciutadanes que assenyalaven les autoritats religioses d'encobriment.

El funcionari de policia que ha dirigit la investigació, K. Subash, ha explicat que les proves mèdiques demostren que la monja va ser violada. A més, afirma que l'acusació a Mulakkal es basa en les declaracions de 83 testimonis, entre els quals hi ha 1 cardenal, 3 bisbes, 11 sacerdots i 25 monges, segons informa la CNN.

La víctima, encara desconeguda, va realitzar la denúncia el juliol passat, però les autoritats no van començar a investigar a partir del mes de setembre. El retard en la investigació del cas va fer saltar les alarmes sobre un possible encobriment per part de la policia. Per aquest motiu cinc monges van començar a organitzar manifestacions amb desenes de persones en què exigien a les autoritats que donessin crèdit a les acusacions de la religiosa.

Finalment Mulakkal va ser arrestat a l'octubre i posteriorment va ser alliberat sota fiança. El bisbe, de 55 anys, ha rebut el suport dels principals representants de l'església a Kerala. Una de les monges que ha organitzat les manifestacions explica a 'The Guardian' que es van veure obligades a acudir a la policia després de buscar una solució dins la comunitat religiosa i no rebre cap tipus de suport. De fet, només van aconseguir ser pressionades per silenciar el cas.

El cristianisme és una religió minoritària a l'Índia, practicada per un 2,3% de la població, però a Kerala la comunitat catòlica és molt més important que a la resta del país. De 34,8 milions d'habitants, més de sis milions són cristians, cosa que representa aproximadament un 18% de la població. El cristianisme es va fer fort en aquest estat gràcies a l'herència de Tomàs apòstol, que es creu que va viatjar a l'Índia i va evangelitzar el territori el primer segle després de Crist.