Un diputat d'ultradreta alemany, ferit greu en un atac

El diputat i líder a Bremen del partit ultradretà Alternativa per a Alemanya (AfD), Frank Magnitz, ha quedat ferit greu després d'un atac en què han participat diverses persones. Segons ha explicat el partit en un comunicat, Magnitz va ser colpejat amb una biga de fusta fins que el van "deixar a terra inconscient i van continuar donant-li puntades de peu al cap". La formació ultradretana ha aclarit que el diputat "ha sobreviscut gràcies a la valenta intervenció d'un obrer".

La policia busca testimonis de l'agressió, que considera motivada políticament, per la qual cosa la fiscalia de Bremen i les autoritats encarregades de delictes polítics estan investigant l'atac. AfD ha avançat que "observarà amb atenció les reaccions dels polítics dels altres partits" i ha assegurat que "no només Die Linke sinó també els socialdemòcrates i els verds donen suport als antifeixistes i els seus atacs", en referència a activistes de l'esquerra radical.

El representant d'Els Verds, Cem Özdemir, ha sigut un dels primers a reaccionar reclamant la immediata detenció i condemna dels autors: "Tampoc hi ha cap mena de justificació de la violència contra l'AfD. Qui combat l'odi amb odi finalment deixa que l'odi guanyi".

La setmana passada hi va haver una explosió al davant de l'oficina dels ultradretans a la ciutat de Döbeln, a l'est del país, i diversos atacs sense ferits a l'estat de Saxònia. El ministre d'Economia i vicepresident d'aquest land, Martin Dulig, va respondre declarant que "l'AfD s'ha de combatre políticament i no amb explosius". Les enquestes donen entre el 23% i el 25% de vots al partit ultradretà a les eleccions d'aquest estat federat de l'1 de setembre d'aquest any.