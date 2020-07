Trump comunica al Congrés la retirada de l'OMS dels Estats Units

Ni dos mesos ha trigat la Casa Blanca a fer oficial l'amenaça de retirar els Estats Units de l'OMS, quan encara ni el país ni el món han arribat al pic de la pandèmia del coronavirus, que ja deixa més de 540.000 morts i 11,7 milions de contagis. La sortida efectiva de l'agència sanitària serà exactament d'aquí un any, segons els protocols, i serà la primera en les set dècades de vida d'aquest organisme internacional. Ara bé, si el republicà perd les eleccions del novembre, el seu substitut podria revocar la decisió, segons fonts diplomàtiques citades per l'agència Efe.

"L'avís de la retirada dels Estats Units, que es farà efectiva el 6 de juliol del 2021, s'ha enviat al secretari general de l'ONU, que és el dipositari de l'OMS", ha dit un funcionari de la Casa Blanca, que ha demanat conservar l'anonimat. El secretari general de l'ONU, António Guterres, ha confirmat que ha rebut la missiva.

El primer a donar la notícia ha sigut el senador demòcrata Bob Menéndez, que en un missatge a Twitter ha indicat que la Casa Blanca havia notificat al Congrés l'inici del procés de retirada. "Qualificar de caòtica i incoherent la resposta de Trump al covid no li fa justícia. Això no protegirà les vides nord-americanes ni els seus interessos; deixa els nord-americans malalts i els Estats Units sols", ha afirmat el representant de Nova Jersey. Una quarta part dels positius a tot el món s'han diagnosticat al país, que ja suma gairebé 131.000 decessos, segons el còmput de la Universitat Johns Hopkins.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.



To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.