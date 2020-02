Com de greu serà el coronavirus? Sis factors clau

A mesura que el brot de coronavirus continua propagant-se a la Xina, la recerca inicial comença a oferir una imatge més clara de com es comporta el patogen i els factors clau que determinaran si es pot contenir. Si bé el virus és una greu preocupació per a la salut pública, el risc per a la majoria de persones fora de la Xina continua sent molt baix. Per evitar qualsevol malaltia vírica, els experts aconsellen rentar-se les mans amb freqüència i evitar anar a la feina o l’escola quan estiguis malalt. Segons els experts, la majoria de les persones sanes no necessiten màscares, i comprar-les pot comportar que en faltin per als treballadors sanitaris que sí que en necessiten.

Com de contagiós és el virus?

L’escala d’un brot depèn de la rapidesa i facilitat amb què es transmet un virus de persona a persona. Si bé les investigacions acaben de començar, els científics han estimat que cada persona amb el nou coronavirus podria infectar entre 1,5 i 3,5 persones més si no hi ha mesures efectives de contenció. Això faria que el virus fos tan contagiós com el SARS, un altre coronavirus que va circular a la Xina el 2003 i va ser contingut després d’afectar 8.098 persones i matar-ne 774.

Virus respiratoris com aquests poden viatjar per l’aire, embolicats en petites gotetes que es produeixen quan un malalt respira, parla, tos o esternuda. Aquestes gotetes cauen a terra a pocs metres. Això fa que el virus sigui més difícil d’agafar que patògens com el xarampió, la varicel·la i la tuberculosi, que poden recórrer fins a 30 metres de distància per l’aire. Però és més fàcil d’atrapar que el VIH o l’hepatitis, que només s’estenen per contacte directe amb els líquids corporals d’una persona infectada.

Si cada persona infectada amb el nou coronavirus n'infecta de dos a tres més, pot ser suficient per sostenir i accelerar un brot, si no es fa res per reduir-lo. Per exemple, un grup de cinc persones infectades podrien estendre el virus a unes 368 persones amb només cinc cicles d'infecció.

En un virus menys contagiós, com la grip estacional, els malalts solen infectar 1,3 persones més, de forma que només unes 45 persones podrien estar infectades en el mateix escenari.

Com de mortal és el virus?

Aquest és un dels factors més importants per determinar la gravetat del virus i un dels més desconeguts encara. És difícil avaluar la letalitat d’un nou virus. En general, es detecten els pitjors casos, cosa que pot elevar la probabilitat de morir dels pacients. Al voltant d’un terç dels primers 41 pacients que es van informar a Wuhan van haver de ser tractats en un cures intensives, molts amb símptomes de febre, tos severa, falta d’alè i pneumònia. Però les persones amb casos lleus potser mai van visitar el metge. De manera que pot haver-hi més casos dels que coneixem, i la taxa de morts pot ser menor. Però també podria ser que no hi hagi informació de totes les morts.

Les dades suggereixen que la taxa de mortalitat d’aquest virus és considerablement inferior a la d'un altre coronavirus, el MERS, que mata aproximadament una de cada tres persones que s’infecten, i que la del SARS, que en mata aproximadament una de cada 10.

Quant triguen a aparèixer símptomes?

El temps que triguen a aparèixer símptomes després que una persona estigui infectada pot ser vital per a la prevenció i el control. Conegut com el període d’incubació, permet a les autoritats posar en quarantena o observar persones que podrien haver estat exposades al virus. Algunes malalties, com la grip, tenen un curt període d’incubació de dos o tres dies. Les persones podrien vessar partícules de virus infeccioses abans que presentin símptomes de la grip, cosa que fa gairebé impossible identificar i aïllar les persones que tenen el virus. Els SARS, però, van tenir un període d’incubació d’uns cinc dies. A més, es trigava 4 o 5 dies després de començar els símptomes fins que podien transmetre el virus.

Es calcula que el nou coronavirus té un període d’incubació de 2 a 14 dies. Però encara no està clar si una persona pot estendre el virus abans que es produeixin símptomes o si la gravetat de la malaltia influeix en la facilitat de contagi.

Quant han viatjat persones infectades?

Wuhan és un lloc difícil per contenir un brot. Té 11 milions d’habitants. En un dia mitjà, 3.500 passatgers agafen vols directes de Wuhan a ciutats d'altres països. Aquestes ciutats van ser de les primeres a denunciar casos de virus fora de la Xina.

Wuhan també és un important hub de transports a la Xina, connectat amb Pequín, Xangai i altres grans ciutats per ferrocarrils d’alta velocitat i companyies aèries nacionals. L'octubre i novembre de l'any passat, prop de dos milions de persones van volar des de Wuhan cap a altres llocs de la Xina. La Xina no estava tan ben connectada el 2003 durant el brot de SARS. Un gran nombre de treballadors migrants viatgen ara a nivell nacional i internacional –cap a Àfrica, altres indrets d'Àsia i Amèrica Llatina, on la Xina fa una gran inversió en infraestructures per la seva iniciativa de la Nova Ruta de la Seda. Aquests viatges creen un risc elevat de brots en països amb sistemes de salut que no estan equipats per afrontar-los, com Zimbàbue.

Per sobre de tot, la Xina té ara quatre vegades més de passatgers ferroviaris i aeris que el 2003. Pequín ha fet el pas sense precedents per imposar restriccions de viatge a desenes de milions de persones de Wuhan i ciutats properes. Però els experts van advertir que el bloqueig pot haver arribat massa tard i pot limitar l’accés a aliments i medicaments. L’alcalde de Wuhan va reconèixer que 5 milions de persones havien sortit de la ciutat abans de començar les restriccions.

Quina efectivitat tindrà la resposta?

A més de tancar els transports, les autoritats van tancar el mercat de Wuhan que va ser l’origen del coronavirus i van suspendre posteriorment el comerç d’animals salvatges a tot el país. Les escoles s’han tancat, la Gran Muralla de Pequín està tancada i s’han aturat els paquets turístics a la Xina. Des de l'Organització Mundial de la Salut s’ha elogiat la resposta agressiva de la Xina al virus.



Però les mesures també han tingut efectes no desitjats. Els residents a Wuhan que es troben malament han de caminar o anar amb bicicleta durant quilòmetres per arribar als hospitals.

Quant trigarà a desenvolupar-se una vacuna?

Una vacuna contra el coronavirus podria prevenir infeccions i aturar la propagació de la malaltia. Però les vacunes prenen temps. Després del brot de SARS el 2003, es va trigar uns 20 mesos a preparar una vacuna per als assaigs humans. (La vacuna mai va ser necessària perquè la malaltia es va acabar contenint.) Amb el brot de Zika el 2015, els investigadors havien reduït el termini de desenvolupament de la vacuna fins als sis mesos.



Els investigadors ja han estudiat el genoma del nou coronavirus i han trobat les proteïnes crucials per a la infecció. Científics dels Instituts Nacionals de Salut, a Austràlia i almenys tres empreses treballen en candidats a vacuna. Però tenir-la encara podria suposar mesos, i fins i tot anys, per les proves que cal passar per demostrar que una vacuna és segura i efectiva. En el millor dels casos, una vacuna pot arribar a la disposició del públic d’aquí a un any.