Una estació espacial xinesa caurà sobre la Terra aquest cap de setmana

L'estació espacial en desús xinesa Tiangong-1 caurà sobre la Terra probablement aquest cap de setmana, tot i que el risc per a les persones serà molt reduït, segons ha anunciat aquest dimarts l'Agència Espacial Europea.



L'ESA ha indicat que aquest laboratori espacial de 10,4 metres de llarg entrarà a l'atmosfera terrestre en algun lloc entre els paral·lels 43 nord i sud, aproximadament entre les latituds de Londres, a la Gran Bretanya, i Wellington, a Nova Zelanda.

Davant l'amplària de la zona, l'ESA confia que es pugui determinar amb més precisió on caurà la Tiangong-1 com a molt aviat un dia abans de la seva reentrada a l'atmosfera, però fins i tot llavors el marge d'error pot ser de milers de quilòmetres.



Tanmateix, l'agència afegeix que la probabilitat que una persona sigui colpejada per un tros de residu de la Tiangong-1 és 10 milions de vegades més petita que la possibilitat que sigui impactada per un llamp perquè la major part del planeta (i on és més probable que l'estació caigui) està coberta per l'aigua o està deshabitada.



"En la història de la carrera espacial no s'ha confirmat mai cap víctima per la caiguda de residus espacials", diu l'ESA al seu lloc web. Per la seva banda , el programa espacial xinès ha pronosticat que la Tiangong-1 caurà a la Terra entre el 31 de març i el 4 d'abril, segons un comunicat de la seva pàgina web.



El Tiangong-1, o Heavenly Palace 1, el primer laboratori espacial de la Xina, va entrar en òrbita el 2011 per dur a terme experiments d'acoblament i òrbita com a part de l'ambiciós programa espacial de la Xina, que té com a objectiu col·locar una estació orbital permanent abans de l'any 2023.



La Tiangong-1 havia de ser desmantellada el 2013, però la Xina ha ampliat diverses vegades la durada de la missió. E l retard en la reentrada a l'atmosfera terrestre, però, que la Xina havia anunciat per a finals del 2017, ha fet que alguns experts suggerissin que el laboratori espacial podria estar fora de control.



L'ESA diu que la Tiangong-1 va deixar de funcionar el març del 2016 i els científics de la Terra ja no van poder controlar-la. Un enginyer xinès va dir a principis d'aquest any, però, que no estava fora de control i que no suposava cap amenaça per a la seguretat.