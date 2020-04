Deu estats de la UE reclamen una sortida verda a la crisi

Davant de l’ingent esforç que requerirà recuperar l’economia europea de la sotragada del covid-19, deu estats de la UE s’han unit per reclamar que aquest pla d’estímuls econòmics que vindrà “utilitzi com a marc el Pacte Verd” que pretenia implantar la Comissió Europea d’Ursula von der Leyen. “El Pacte Verd (o Green Deal) constitueix una nova estratègia de creixement per a la UE, que és capaç d’aconseguir el doble benefici d’estimular l’economia i crear llocs de treball alhora que accelera la transició” energètica necessària per combatre l’emergència climàtica, diu la carta enviada a la Comissió Europea pels ministres de Medi Ambient de deu països, entre els quals Espanya.

Els ministres expliquen, de fet, que la reunió de caps d’estat i de govern del 26 de març ja va servir per “convidar la Comissió Europea a començar a treballar en un exhaustiu pla de recuperació per a la UE que integri la transició verda i la transformació digital”. Unes ordres que agraeixen i que agafen com a referent per demanar a l’executiu de Von der Leyen que aposti per la via verda per al pla de recuperació. “Hauríem d’evitar la temptació de les solucions a curt termini com a resposta a la crisi actual que suposin el risc d’estancar la UE en una economia dels combustibles fòssils durant dècades”.

En aquest sentit, reclamen mantenir el pla de revisar els objectius de reducció d’emissions per al 2030: aquest any la UE (com tots els estats) ha de presentar a l’ONU els seu pla de retallada d’emissions actualitzat a l’alça respecte al que va presentar el 2015 quan es va firmar l’Acord de París. De fet, 12 països de la UE ja van demanar per carta a la Comissió, a principis de març, que aquesta retallada fos del 55% per al 2030 (en lloc del 40% que està compromès actualment), però la llei climàtica presentada l’endemà per Von der Leyen deixava aquesta decisió per a més endavant.

D’aquells 12 països, en faltaven dos a la carta enviada ahir a Brussel·les: França i Eslovènia no s’hi van sumar, aquest cop. Però la crida a una sortida verda de la crisi del covid-19 la firmaven Espanya, Itàlia, Portugal, els Països Baixos, Dinamarca, Finlàndia, Suècia, Àustria, Luxemburg i Letònia.