Trump talla els fons al programa de l'ONU per a Palestina

El Departament d'Estat dels Estats Units ha anunciat la decisió de tallar tots els fons que concedeix a l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins (UNRWA), el que impactarà en els serveis que proveeix a milions de persones.

"Els Estats Units ja no dedicaran més fons per a aquesta operació irremeiablement defectuosa", afirma en un comunicat la portaveu del Departament d'Estat, Heather Nauert.

Nauert explica que l'executiu de Donald Trump "ha examinat detingudament el tema i ha determinat que els Estats Units no faran contribucions addicionals a l'UNRWA", encara que assegura que està "profundament preocupat" per l'impacte que tindrà sobre "els palestins innocents, especialment els estudiants".

Els Estats Units era, fins ara, el principal donant de l'UNRWA, el finançament del qual procedeix gairebé en exclusiva de contribucions voluntàries dels estats membres de les Nacions Unides.

L'executiu de Trump havia qüestionat el sistema de finançament de l'UNRWA en considerar que Washington assumia un "pes desproporcionat" i, en no haver vist canvis "suficients" en el seu funcionament, ha decidit cancel·lar les seves aportacions, detalla Nauert.

En aquest sentit, la portaveu afirma que els Estats Units deixaran d'ajudar l'UNRWA a causa del "fracàs" de l'agència, els seus membres i els seus donants internacionals per reformar-la.

El gener, els Estats Units ja van retallar bona part de les seves aportacions financeres a l'UNRWA, de manera que aquest any només van lliurar 65 milions de dòlars en lloc dels més de 360 milions previstos, el que ha suposat greus problemes econòmics a l'agència per mantenir els seus serveis.

La decisió anunciada ara implica que aquests 65 milions són l'última donació del govern de Trump a l'UNRWA.

Els Estats Units han aportat tradicionalment al voltant d'un terç del pressupost de l'UNRWA, que va ascendir el 2017 a uns 1.100 milions de dòlars, una xifra que contrasta amb els gairebé 4.000 milions de dòlars en ajuda militar anual que Washington proporciona a Israel.

La relació entre l'executiu de Trump i les autoritats palestines s'ha deteriorat des que el mandatari nord-americà va reconèixer el desembre passat com a capital israeliana Jerusalem, reclamada per Palestina com a seu administrativa i religiosa del seu futur Estat.