L’estratègia guanyadora de Corea del Sud contra el covid-19

Inversió en sanitat, prevenció, rapidesa i transparència són els ingredients de la fórmula d’èxit aplicada per Corea del Sud. Els resultats són visibles, ja que l’epidèmia sembla controlada i divendres per primer cop no es va registrar cap mort a la ciutat focus del brot, Daegu. Tot això s’ha aconseguit sense confinar la població, paralitzar el país ni, fins ara, tancar fronteres.

Corea del Sud va ser el segon país amb més casos de covid-19 al febrer i el primer a aconseguir aplanar la corba de l’epidèmia. De moment ha registrat 10.480 casos i 211 morts. La resposta sud-coreana al brot va ser ràpida en detectar els casos, rastrejar els contactes i aïllar als positius. Ahir el govern afegia encara una mesura més: obligarà a portar braçalets electrònics a qui hagi infringit la quarantena.

L’experiència adquirida durant l’epidèmia de la SARS el 2003 i sobretot la del MERS el 2015 ha donat avantatge a Corea del Sud. Especialment l’última, que es va cobrar 38 vides però va provocar un desgast intens del govern, acusat de mala gestió. Des de llavors es va desenvolupar una llei d’emergència sanitària que, entre altres coses, permet validar de manera ràpida les empreses privades per fabricar kits de diagnòstic. S’ha realitzat una forta inversió en sanitat i en I+D. L’altre element que ha ajudat al control de l’epidèmia ha estat que el focus es va concentrar en una ciutat, Daegu, i en el col·lectiu de seguidors de la secta Shincheonji: alguns dels seus membres havien estat a Wuhan i van expandir la malaltia. Es van fer tests a més de 200.000 seguidors de la secta i es van aïllar els positius. Dos terços dels infectats al país estan relacionats amb aquesta secta religiosa.

Les proves generalitzades han estat determinants per controlar el brot -al principi se’n van realitzar unes 15.000 al dia-. No hi ha hagut problemes de falta de kits d’anàlisi: el govern va contractar quatre empreses privades per garantir el subministrament. També es va organitzar una xarxa de laboratoris públics i privats per agilitar els resultats. Fins i tot s’han habilitat serveis tipus McAuto, on els sanitaris recullen les mostres dels possibles malalts sense que aquests hagin de baixar del cotxe.

Si el resultat és positiu, cal fer una quarantena de 15 dies. Es van habilitar centres per als malalts lleus i només el 10% dels infectats van haver de ser hospitalitzats.

La baixa taxa de mortalitat, un 0,7%, també es deu al fet que la majoria dels contagiats de la secta eren menors de 30 anys. Cal tenir en compte que només el 18,5% dels coreans tenen més de 60 anys -un percentatge baix comparat amb Espanya i Itàlia.

El govern va tancar les escoles i va prohibir els actes multitudinaris. Però no va confinar la població ni va prohibir els viatges. Això sí, va demanar que la gent s’aïllés a casa i que mantingués les distàncies socials. I va dur a terme una campanya per recordar les normes d’higiene per prevenir el contagi, que els ciutadans tenien molt present de les epidèmies anteriors.

S’han desenvolupat aplicacions per monitoritzar els infectats i la població ha tingut noticies puntuals del nombre de contagis, però també dels llocs on es registraven positius per extremar les precaucions i evitar-los. El tractament d’aquestes dades ha suscitat crítiques per la invasió de la intimitat que suposa. La informació que es publica és tan detallada que és possible rastrejar les activitats dels infectats, fins i tot identificar-los -així com provocar boicot als establiments que han visitat-. Han sortit a la llum adulteris, tractaments psicològics o pertinences a sectes.

El model de Corea del Sud és car i requereix molta inversió en prevenció, sanitat i tecnologia. El president del país, Moon Jae-in, s’ha posat al capdavant de la crisi i no ha estalviat despeses. Per exemple, el 5 de març el govern va ampliar fins al 80% la compra de la producció nacional de mascaretes i garanteix el subministrament a través de les farmàcies a un preu rebaixat.

Corea del Sud celebrarà eleccions parlamentàries el 15 d’abril. Les presidencials seran el 2022. Les enquestes pronostiquen una victòria del partit de govern, el Demòcrata, que surt beneficiat de la gestió del president Moon. El seu índex d’aprovació ha crescut fins al 56% i ha anat millorant mentre avançava l’epidèmia.