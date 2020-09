Els 400 menors sols de Mória, evacuats a la Grècia continental

Destruït per les flames el camp de refugiats de Mória, les gairebé 13.000 persones que malvivien en aquest racó de l'illa grega de Lesbos continuen sense saber on podran refer casa seva. Més de 24 hores després del gran incendi, les autoritats gregues prometen que aquest dijous faran "les accions necessàries" perquè els grups vulnerables que s'han quedat sense sostre tinguin un espai per dormir. Mentrestant, famílies senceres han tornat a passar la segona nit a la intempèrie, dormint en carreteres i camins, encara en situacions més precàries que les paupèrrimes que tenien a Mória, amb capacitat per a uns 3.000 residents i una ocupació que més que quadruplicava aquesta xifra. Ningú se n'ha fet càrrec i ni tan sols han rebut menjar, afirma la premsa local. Quan s'ha fet clar, molts han aixecat l'improvisat campament i carregat les poques pertinences que han pogut salvar del foc i deambulen per la zona.

Per als únics que ara per ara s'ha trobat una solució és per als 406 menors no acompanyats que hi vivien i que ja han estat traslladats en tres avions organitzats per l'Organització Internacional per les Migracions fins a Salònica, al nord de la Grècia continental, on seran distribuïts per instal·lacions públiques i hotels.

El ministre de Migració grec, Notis Mitarakis, ha promès que reubicarà "immediatament" els més vulnerables i les famílies en "espais especialment dissenyats" o bé en tres vaixells que s'estan preparant perquè puguin acollir-los. Un portaveu de la Marina ha precisat a l'agència Efe, però, que de moment dos dels tres vaixells previstos en l'operatiu encara es troben al port de Rafina, a la part continental, tot esperant rebre l'ordre de salpar cap a Lesbos. En canvi, el tercer –dos són de la Marina i un és un ferri comercial– es troba ja ancorat a Sigri, al nord-oest de l'illa, a l'espera que els refugiats siguin traslladats allà des de Mória, a uns 90 quilòmetres d'aquest port.

Si es tenen en compte operacions anteriors per reubicar refugiats a vaixells, es preveu que l'embarcament pot durar fins i tot dies. Ja va passar el mes de març, quan es van embarcar 400 persones en un vaixell de l'armada per traslladar-los posteriorment a altres camps del continent.

El governador de la regió de l'Egeu Septentrional, Konstantinos Mutzuris, ha afirmat que la població local estaria disposada a acceptar un centre de registre en el qual els refugiats que arriben a Lesbos passin una nit o dues, però no una estructura tancada amb milers de persones, tal com proposa el govern d'Atenes. "L'única solució factible i realista és traslladar aquestes persones a Europa", ha recalcat, i en aquest context ha afegit que les declaracions de diversos líders europeus sobre la seva disposició a acollir refugiats ha creat un "clima favorable", ha afegit Mutzuris en declaracions a l'emissora Skai.

Anàlisi a Europa

Aquest dijous és un dia d'anàlisi política del fracàs ètic i polític que fa cinc anys que la Unió Europea arrossega, incapaç de trobar consens entre els socis comunitaris per complir amb la llei internacional i els valors fundacionals de la Unió. El comissari de Defensa de l’estil de vida europeu, el grec Margaritis Schinas, s'ha traslladat fins a Mória i el Parlament Europeu té una doble sessió amb el ministre d’Afers Exteriors de Grècia i el seu homòleg de Turquia, el país a qui Brussel·les ha confiat la política migratòria.

De moment, només Alemanya, el país que més immigrants va acollir a l'inici de la crisi de refugiats del 2015, ha alçat la mà. Des del land del Rin del Nord-Westfàlia s'ha anunciat la voluntat d'acollir un miler dels migrants de Mória, segons informa Deutsche Welle.