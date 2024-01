33 anys de presó per un crim que no havia comès: la justícia italiana reconeix l'error més greu

Uns quants trets en una cleda d'ovelles a Sinnai –una zona muntanyosa de la província de Càller, a Sardenya– maten tres ramaders: Gesuino Fadda, de 56 anys; Giuseppe Fadda, el seu fill, de 24 anys; i Ignazio Pusceddu, un empleat, de 55 anys. Al lloc dels fets només queda un supervivent, Luigi Pinna, gendre de Gesuino Fanna, de 29, que queda ferit greu i és l'únic testimoni dels fets, que passen el 8 de gener del 1991. La policia té un sospitós principal: el pastor Beniamino Zuncheddu, que en el passat ja havia assaltat altres cledes d'ovelles. Acaba condemnat i es passa 33 anys a la presó, fins que es descobreix l'error conegut més greu de la justícia italiana: resulta que és innocent.

Inscriu-te a la newsletter Internacional El que sembla lluny importa més que mai Inscriu-t’hi

Però, com s'ha arribat fins aquí? D'entrada, tot i que els agents no tenien gaires més proves contra el pastor, van tirar pel dret i el van detenir. Quan ja estava en presó preventiva, Luigi Pinna va assegurar que Zuncheddu era qui havia disparat. El testimoni del supervivent va servir per condemnar-lo a cadena perpètua pel triple homicidi. El 1992 el van sentenciar a passar la resta dels seus dies entre reixes, malgrat que ell repetia que era innocent i que no sabia res de la mort dels tres ramaders. El triple crim es va donar a conèixer sota el nom de la massacre de Sinnai.

"El final d'un malson"

Els anys van anar passant i la història a poc a poc es va oblidar. Però tot va canviar el 2017 quan l'advocat Mauro Trogu va decidir tornar a revisar el cas. El lletrat no va tardar a descobrir que molts punts no acabaven de quadrar i que Zuncheddu podria ser innocent. Això va comportar que el 2020 es reobrís el cas als tribunals. I va fer un gir de 180 graus quan l'únic supervivent va reconèixer que el seu testimoni era fals: Pinna va admetre que no havia pogut veure la cara de l'atacant perquè anava cobert. El supervivent va explicar que un policia li havia ensenyat el rostre de Zuncheddu i va insistir-li que ell havia estat l'assassí. "Vaig cometre un error fent cas a la persona equivocada", va reconèixer.

Aquest dissabte, finalment, el Tribunal d'Apel·lació de Roma va absoldre el pastor de Càller després que s'hagi passat 33 anys entre reixes. Al novembre, Beniamino ja va quedar en llibertat després que el tribunal suspengués la sentència. Però aquest dissabte s'ha posat el punt final a l'error de la justícia italiana. "És el final d'un malson", va assegurar Zuncheddu. Ara queda veure si el pastor rebrà una indemnització per tot el temps que ha passat condemnat injustament. També falta decidir què passarà amb el policia que va insistir a Pinna perquè l'incriminés.