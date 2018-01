Europa declara la guerra a les ‘fake news’

El fenomen de les 'fake news' (notícies falses, en anglès) ha agafat tanta volada que combatre-les s’ha convertit en una prioritat política per a la Unió Europea. Amb les eleccions europees del 2019 a la vista i altres cites electorals aquest any –com a Itàlia i a Finlàndia–, Europa considera urgent impulsar mesures per evitar-ne la propagació.

Preocupen especialment els comptes de les xarxes socials que escampen notícies inventades i les campanyes que Brussel·les qualifica de “desinformació” orquestrades per països com Rússia per desestabilitzar el club europeu.

L’executiu comunitari ha creat un grup d’experts que s'ha reunit aquest dilluns per primera vegada per analitzar el problema i proposar solucions. “Tot i que no són ni il·legals ni noves, les 'fake news' s’escampen a un ritme inquietant, amenacen la reputació dels mitjans de comunicació i suposen un risc per als valors democràtics”, ha advertit la comissària europea de Societat Digital, Mariya Gabriel.

Enfocament europeu

Alguns països comunitaris s’han avançat i han fet les seves pròpies regulacions –Alemanya n’ha aprovat una i el govern francès també ha anunciat una agressiva llei per evitar la propagació d'aquestes notícies–. A la Comissió Europea no li fa gaire gràcia que les capitals actuïn individualment davant un fenomen global i reclama “un enfocament europeu per evitar fragmentacions”.

Pressionada pels governs més poderosos de la UE, Brussel·les s’ha vist obligada a reaccionar. Però el de les 'fake news' és un terreny plagat de mines. La línia que separa la llibertat d’informació i d’expressió amb la lluita contra aquestes notícies és molt fina i la UE corre el risc de trepitjar-la.

“És un tema molt perillós. Estem en contra del fet que hi hagi lleis que regulin els continguts editorials o els de les xarxes socials. Molts polítics utilitzen el terme 'fake news' per denunciar informacions que no els agraden”, denuncia Ricardo Gutiérrez, secretari general de la Federació Europea de Periodistes i membre del grup d’experts que ha impulsat la Comissió Europea.

Notícies dels mitjans russos

Gutiérrez posa com a exemple les suposades 'fake news' dels mitjans de comunicació finançats pel Kremlin, com 'Sputnik' o 'Russia Today', sobre Catalunya o el Brexit. “Els mitjans russos tenen tot el dret de tenir un punt de vista diferent: una informació orientada no és una informació falsa ni és mentida. El més important, però, és que la gent sàpiga qui hi ha darrere d’aquests mitjans”, apunta. De fet, un dels principals objectius del grup d’experts és definir què és una notícia falsa i què no ho és.

La Comissió Europea assegura que el dret a la informació estarà garantit. “Reitero el meu compromís amb la llibertat d’expressió i amb el dret a d’accés a la informació. Ningú pretén forçar els ciutadans a creure o no creure en una informació en particular”, ha assegurat Mariya Gabriel. Segons la comissària europea, “es tracta de trobar un punt mitjà”.

El comitè, dirigit per la professora holandesa experta en comunicació Madeleine de Cock, està format per una quarantena de persones entre acadèmics, periodistes, experts en xarxes socials, mitjans de comunicació, plataformes d’internet i entitats de tots els països europeus escollits entre més de 300 candidatures. Hi ha, per exemple, membres de Facebook, Twitter, Google, Firefox, Sky News, Mediaset i l’Agència France Press, entre d’altres.

Tres mesos per presentar les conclusions

També formen part del grup la professora de la Sorbona de París d’origen català Divina Frau Meigs i la periodista Clara Jiménez, una de les fundadores del web dedicat a identificar 'fake news' Maldita.es. El comitè d’experts és una nova iniciativa que funcionarà en paral·lel al grup de treball europeu contra les 'fake news' –orientat sobretot a neutralitzar els ciberatacs i la propaganda procedent de fora de la UE i finançat amb diners comunitaris– i haurà de presentar d’aquí tres mesos les seves conclusions a la Comissió Europea.

No només haurà de definir què es pot considerar una notícia falsa sinó també quin rol i responsabilitat han de tenir les plataformes d’internet o els mitjans de comunicació. “Hem de ser proactius i no esperar fins que la situació de les 'fake news' estigui pitjor”, ha dit De Cock. Brussel·les farà a la primavera una proposta concreta per frenar les notícies falses.