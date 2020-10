França estén el toc de queda a més de la meitat del país

El govern francès ha estès aquet dijous el toc de queda nocturn a 38 departaments més del país davant de l'evolució de la pandèmia de coronavirus. A partir de la mitjanit d'aquest divendres, 46 milions de ciutadans (d'un total de 67 milions) no podran sortir de casa entre les 21 h i les 6 h excepte per causes justificades com ara treballar o anar al metge. En total, dels 101 departaments en què està dividit el territori francès, 54 passaran a estar afectats per la mesura, que també s'aplica a la Polinèsia francesa.

"Diguem les coses clares: la situació és greu", ha reconegut el primer ministre francès, Jean Castex, en la roda de premsa en què ha anunciat aquesta nova restricció. França és el segon país europeu que més casos de covid-19 ha diagnosticat des de l'inici de la pandèmia, amb 957.000 (només el supera Espanya, que aquest dimecres va sobrepassar el milió de contagis), i 34.000 persones hi han mort. Durant l'última setmana s'han detectat 251 nous casos per cada 100.000 habitants. "La segona onada ja ha arribat", ha advertit Castex, en declaracions recollides per Efe.

Segons el ministre de Sanitat, Olivier Véran, el virus circula ara més lent que a la primavera, però tot i així ho fa a una velocitat "alarmant". Segons Castex, si no s'adoptés cap mesura nova, d'aquí dues setmanes el nombre de contagis diaris hauria passat dels 26.000 actuals a més de 50.000.

El cap del govern gal ha explicat que l'extensió del toc de queda (que ja s'aplicava a les principals àrees metropolitanes des de la setmana passada) a noves zones és una mesura preventiva i ha deixat clar que no es descarta endurir-la si els resultats no són prou satisfactoris. "Les pròximes setmanes seran difícils. Els nostres serveis hospitalaris estaran sotmesos a una prova dura i el nombre de morts continuarà augmentant", ha assegurat Castex.

Des que el toc de queda va entrar en vigor a les zones més poblades de França, el 17 d'octubre, les forces de l'ordre han efectuat 32.033 controls i han imposat 4.777 multes per incompliment de la normativa.