La història del nen afganès que es diu Donald Trump

Plovia a la província afganesa de Daikundi quan, en una tarda de setembre, va néixer Donald Trump. Els seus pares, Jamila i Sayed Assadullah, vivien en una polsosa localitat formada per unes 200 cases de tova. El part no va ser assistit per cap professional mèdic, ni metgesses ni infermeres, només l'ajuda d'una veïna que es va apropar fins a la casa. Era el 3 de setembre del 2016, i no, aquell dia no va néixer l'actual president dels Estats Units. Aquest Donald Trump, que ara té poc més d'un any i mig, és un nen afganès que, arran de l'admiració del seu pare pel magnat nord-americà, va rebre aquest nom.

El pare, Sayed Assadullah, és fill d'una família de pagesos pobres, en un indret on una mala collita d'ametlles podria marcar la diferència entre morir de fam o no. Ell, però, va tenir l'oportunitat d'estudiar una carrera universitària, fet que va desencadenar que s'interessés pels Estats Units. Entre d'altres, havia llegit llibres de Donald Trump, l'original, i també l'havia vist per televisió. Assadullah va cultivar una certa admiració pel llavors multimilionari d'èxit i xòuman. La seva fascinació va arribar al límit de pensar que si anomenava així el seu fill, la fortuna i els luxes de Trump se li podrien contagiar.

Però aquesta esperada bona sort mai no va aparèixer. De fet, l'efecte ha sigut ben bé el contrari.

"El nom d'un infidel"

El fet d'utilitzar un nom no musulmà va fer enfadar tant els familiars d'Assadullah que la família ja no es va sentir benvinguda a la seva aldea de Daikundi i es va veure obligada a traslladar-se a una casa llogada de Kabul.

"Vaig llegir la història de Trump. També el seu llibre 'Com fer-me ric'", explica el pare. "Vaig informar-me sobre els seus antecedents: com va construir la Torre Trump i com es va convertir en el líder de la festa. Vaig entendre que Trump és un home treballador i que, per tant, si li posava al meu fill el mateix nom, això tindria efectes en la seva personalitat i el seu comportament", argumenta Assadullah, que apunta que les similituds físiques del nadó van acabar de convèncer-lo.

"Vaig pensar que si li posava aquest nom, el meu fill tindria fortuna i bona sort" El pare de la criatura

"Quan va néixer, tenia els cabells completament rossos, com Trump. Quan vaig veure això, vaig decidir que es diria Donald Trump".

Durant deu dies el nadó no va tenir nom per por de la reacció familiar. Tradicionalment, els avis són els encarregats de fer la primera proposta sobre el nom de la criatura, que acostuma a ser definitiva. Assadullah, en canvi, volia trencar aquesta llei.

Quan la decisió de la parella es va fer pública, la família s'hi va oposar. Primer van ridiculitzar la proposta i, quan van veure que no es tractava d'una broma, es van enfadar. "Quan van saber que el nom seria Donald Trump no van estar gens contents. Em deien que com podia posar el nom d'un infidel al meu fill", relata Assadullah.

Després d'això, les relacions amb la família es van trencar. Els seus pares no l'han perdonat i, davant això, aquesta jove parella va decidir traslladar-se a Kabul.

Una identitat pública

La història del petit Donald Trump es va mantenir en privat fins fa poques setmanes. El cas es va destapar quan una còpia de la identificació nacional de l'infant va començar a circular per les xarxes socials. Assadullah denuncia que els funcionaris del departament de registre la van difondre sense permís.

"Quan vaig anar al departament de registre, els empleats em van preguntar si realment volia posar aquell nom al meu fill", continua el pare. "Em van mirar amb menyspreu i, rient, van comentar entre ells que era un beneit, que no tenia cultura". La parella també relata que a l'oficina del govern de Kabul el responsable de verificar les identificacions d'altres províncies els va faltar al respecte i que, fins i tot, els va amenaçar d'enviar-los a l'agència d'intel·ligència afganesa per ser interrogats.

Part de la població diu que aquesta parella va optar per aquest nom per cridar l'atenció i buscar asil a l'estranger. La Jamila i el Sayed ho neguen. Diuen que mai haurien volgut que la identitat del seu fill es convertís en una discussió pública.