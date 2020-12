Hongria prohibeix que les parelles homosexuals puguin adoptar

Les parelles homosexuals ja no podran adoptar criatures a Hongria. El Parlament del país ha aprovat aquest dijous, gràcies a la majoria absoluta que hi té el Fidesz, el partit del primer ministre Viktor Orbán, una controvertida reforma constitucional que defineix la família com una unitat "basada en el matrimoni i en la relació entre pares i fills", i precisa que "la mare és una dona i el pare és un home".

Els matrimonis homosexuals mai no han sigut legals a Hongria, però fins ara era possible que una parella del mateix sexe adoptés si un dels membres ho demanava individualment. Ara, tot i que es preveuen algunes excepcions, "la norma general és que només poden adoptar criatures les parelles casades, és a dir, un home i una dona que estan casats", en paraules de la ministra de Justícia, Judit Varga.

La modificació legal aprovada aquest dimarts obliga les persones solteres que vulguin adoptar a sol·licitar-ho al ministeri d'Afers Familiars, que pot decidir si ho aprova o no. La titular d'aquesta cartera és la ultraconservadora Katalin Novák, ferma defensora del model de família tradicional. "No penseu que les dones hàgim de competir contínuament amb els homes. No us cregueu que a cada moment hem d'intentar estar al seu nivell i tenir almenys càrrecs tan alts i salaris tan importants com els homes", va dir la ministra en un vídeo publicat aquest dilluns i recollit per Reuters.

A banda de limitar els drets dels homosexuals i de restringir els casos en què es pot adoptar, l'esmena constitucional aprovada també gira l'esquena als menors transsexuals: "Hongria defensa el dret dels infants a identificar-se amb el seu gènere de naixement i assegura la seva educació basada en la identitat constitucional de la nostra nació i en els valors basats en la nostra cultura cristiana", diu el text. Al maig, el Parlament hongarès ja havia aprovat una altra llei que prohibia el canvi de sexe en els documents d'identitat, en una altra mostra de la deriva conservadora i homòfoba del govern d'Orbán.

"Un dia negre per als drets humans"

L'aprovació de la llei ha sigut rebuda amb dures crítiques per les associacions de defensa dels drets humans. El director d'Amnistia Internacional a Hongria, David Vig, ha parlat d'un "dia negre per a la comunitat LGTBIQ hongaresa" i d'un "dia negre per als drets humans". Segons l'organització, el text aprovat inclou mesures "discriminatòries, homòfobes i transfòbiques" que formen part d'un "atac continuat" contra els drets d'aquest col·lectiu al país.

"Estem profundament preocupats per la salut i la seguretat dels infants i adults transsexuals a Hongria en un clima tan hostil", ha advertit el director executiu de Transgender Europe, Masen Davis, que ha demanat a la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que no ho passi per alt. En opinió de l'advocada Katrin Hugendubel, membre de l'associació de defensa dels drets dels homosexuals ILGA, els canvis legals implicaran que "els nens LGTBI estaran forçats a créixer en un entorn que els reprimirà a l'hora d'expressar la seva identitat".

La llei ha sigut aprovada amb els 134 vots a favor del Fidesz i els seus socis parlamentaris, mentre que 45 diputats s'hi han oposat i cinc més s'han abstingut. Els nou representants de la Coalició Democràtica han decidit no participar en la votació d'un text que han qualificat d'"excloent".

En una entrada al seu blog, el portaveu d'Orbán, Zoltán Kovács, afirma que gràcies a aquesta reforma la Constitució hongaresa "consagra la protecció de la família i els infants" d'una manera "única a Europa", ja que "garanteix el desenvolupament inalterat de l'infant segons el seu sexe al naixement". Kovács destaca també que Hongria s'ha convertit en "el primer país de la Unió Europea que defineix el concepte de família a nivell constitucional".